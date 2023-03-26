OneWeb запустила останні 36 супутників для запровадження глобального інтернету

Компанія OneWeb запустила останні 36 супутників зі свого початкового "сузір'я" з 616 супутників, що дозволить конкуренту Starlink Ілона Маска запропонувати глобальне широкосмугове покриття вже цього року.

Про це пише Bloomberg.

За словами генерального директора компанії Ніла Мастерсона, зараз OneWeb має достатньо швидкісних космічних апаратів на орбіті, щоб у травні запропонувати широкосмуговий доступ для бізнесу та урядових клієнтів у 48 штатах США, а до кінця 2023 року - глобальне покриття.

Запуск є важливою віхою в новій космічній гонці, яка має на меті оперезати Землю тисячами низьколітаючих космічних апаратів для широкосмугового зв'язку.

OneWeb подала заяву про банкрутство в березні 2020 року після того, як була закрита для кредитних ринків через економічні потрясіння, спричинені Covid-19, і була врятована урядом Великої Британії та групою Bharti Group індійського телекомунікаційного магната Суніла Міттала. З того часу він залучив інвестиції від SoftBank Group Corp. південнокорейського конгломерату Hanwha Systems Co. і американської фірми Hughes Satellite Systems Corp.

Нагадаємо:

Ракета компанії SpaceX Falcon 9 доставила 40 супутників комунікаційної компанії OneWeb.