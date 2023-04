У NASA оголосили склад екіпажу навколомісячної місії Artemis-2

Американське космічне агентство NASA та Канадське космічне агентство (CSA) оголосили імена чотирьох астронавтів, які у 2024 році облетять Місяць у рамках місії Artemis-2 ("Артеміда-2").

Про це повідомляється на сайті NASA.

Так, до складу місії увійшли троє американців - Крістіна Кох, Віктор Гловер і Рід Вайсмен, а також канадець Джеремі Гансен.

Командир - Рід Вайсмен, пілот - Віктор Гловер, спеціалісти місії - Крістіна Кох і Джеремі Хансен.

Для Вайсмена це буде другий політ у космос, раніше він працював бортінженером на борту Міжнародної станції в Експедиції 41 з травня по листопад 2014 року. Вайсмен провів у космосі понад 165 днів, у тому числі майже 13 годин як провідний космонавт під час двох виходів за межі орбітального комплексу. Обіймав посаду керівника Офісу астронавтів з грудня 2020 року по листопад 2022 року.

"Ця місія стане другим космічним польотом Віктора Гловера, який до цього був пілотом екіпажу SpaceX Crew-1 NASA, що приземлився 2 травня 2021 року після 168 днів перебування в космосі. Як бортінженер на борту космічної станції під час Експедиції 64 він брав участь у наукових дослідженнях, демонстрації технологій та в чотирьох виходах у відкритий космос.

Кох також здійснить свій другий політ у космос в рамках місії "Артеміда 2". Вона працювала бортінженером на борту космічної станції в експедиціях 59, 60 і 61. Кох встановила рекорд найдовшого одиночного космічного польоту жінки, провівши в космосі 328 днів, і брала участь у першому жіночому виході у відкритий космос", - додали в NASA.

Представник Канади Гансен здійснить свій перший політ у космос.

