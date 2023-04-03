У NASA оголосили склад екіпажу навколомісячної місії Artemis-2

Американське космічне агентство NASA та Канадське космічне агентство (CSA) оголосили імена чотирьох астронавтів, які у 2024 році облетять Місяць у рамках місії Artemis-2 ("Артеміда-2").

Про це повідомляється на сайті NASA.

Так, до складу місії увійшли троє американців - Крістіна Кох, Віктор Гловер і Рід Вайсмен, а також канадець Джеремі Гансен.

Зліва направо: Крістіна Кох, Рід Вайсмен (сидить), Віктор Гловер і Джеремі Гансен NASA

Командир - Рід Вайсмен, пілот - Віктор Гловер, спеціалісти місії - Крістіна Кох і Джеремі Хансен.

Для Вайсмена це буде другий політ у космос, раніше він працював бортінженером на борту Міжнародної станції в Експедиції 41 з травня по листопад 2014 року. Вайсмен провів у космосі понад 165 днів, у тому числі майже 13 годин як провідний космонавт під час двох виходів за межі орбітального комплексу. Обіймав посаду керівника Офісу астронавтів з грудня 2020 року по листопад 2022 року.

"Ця місія стане другим космічним польотом Віктора Гловера, який до цього був пілотом екіпажу SpaceX Crew-1 NASA, що приземлився 2 травня 2021 року після 168 днів перебування в космосі. Як бортінженер на борту космічної станції під час Експедиції 64 він брав участь у наукових дослідженнях, демонстрації технологій та в чотирьох виходах у відкритий космос.

Кох також здійснить свій другий політ у космос в рамках місії "Артеміда 2". Вона працювала бортінженером на борту космічної станції в експедиціях 59, 60 і 61. Кох встановила рекорд найдовшого одиночного космічного польоту жінки, провівши в космосі 328 днів, і брала участь у першому жіночому виході у відкритий космос", - додали в NASA.

Представник Канади Гансен здійснить свій перший політ у космос.

"Полковник Збройних сил Канади і колишній пілот-винищувач, Гансен отримав ступінь бакалавра з космічних наук у Королівському військовому коледжі Канади в Кінгстоні, Онтаріо, і ступінь магістра наук з фізики в тому ж закладі у 2000 році, де він досліджував супутникове стеження.

У 2017 році став першим канадцем, якому довірили очолити клас астронавтів NASA, керуючи підготовкою кандидатів у астронавти зі Сполучених Штатів та Канади", - йдеться у повідомленні.

У NASA зазначили, що четверо астронавтів стануть першими людьми, які здійснять політ до Місяця більш ніж за 50 років. Крім того, до екіпажу місячної місії вперше увійдуть жінка, афроамериканець і канадець.

Політ до Місяця відбудеться не раніше листопада 2024 року. Очікується, що місія "Артеміда-2" триватиме десять днів.

Після запуску другий ступінь космічної ракети-носія SLS (Space Launch System) виведе космічний корабель "Оріон" на еліптичну орбіту, яка пройде на висоті до 2900 кілометрів над Землею, пише The New York Times. Потім "Оріон" наблизиться до Місяця, але не стане виходити на його орбіту, а замість цього, використовуючи місячну гравітацію, повернеться на Землю.

У грудні 2022 року завершилася місія "Артеміда-1", під час якої корабель "Оріон" у тестовому безпілотному режимі здійснив політ до Місяця, провів на його орбіті кілька тижнів і повернувся на Землю.

При цьому не раніше 2025 року відбудеться місія "Артеміда-3", під час якої астронавти планують висадитися на поверхні Місяця.

Економічна правда