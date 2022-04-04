Відповідь Заходу на трагедію в Бучі та боротьба за ембарго: підсумки на економічному фронті 4 квітня

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За останні декілька днів назва невеликого містечка Буча, що під Києвом, прозвучала десятками мов світу. На жаль, у дуже трагічному контексті. Жахливі кадри наслідків знущань російської армії над мирним населенням, масові страти та братні могили шокували весь світ.

Після побаченого Захід, хоч із запізненням, вирішив серйозно задуматися над запровадженням справді нищівних санкцій проти російської економіки.

У перший же день нового робочого тижня у світі активно йшли дискусії про ймовірне запровадження ембарго на торгівлю російськими газом та нафтою. Остаточне рішення у Європі можуть ухвалити вже найближчим часом. Його наслідком буде втрата росією левової частки своєї валютної виручки та бюджетних надходжень, які фінансують нові й нові злочини проти людяності, що вчиняються російськими солдатами.

Поки одні країни намагаються завдати серйозного удару економіці агресора, "союзники" росії по тоталітарному табору шукають у ситуації, що склалася, власну економічну вигоду.

Особливості газового бізнесу з росією

Кожного дня росія експортує за кордон газу на суму 300-800 млн доларів (залежно від попиту та рівня цін).

Всього лише кількох днів такого експорту цілком вистачить для фінансування нових терористичних росії атак проти мирних українських міст, а також для забезпечення стабільності російської валюти навіть в умовах жорстких санкцій проти центробанку рф.

Будь-які обмеження проти російського блакитного палива ти нафти — дуже болючі для Європи, яка залежить від постачань з росії на 40%. Проте для економіки самого агресора такі обмеження можуть бути фатальними.

Тож не дивно, що у відповідь на Бучанську різанину провідні політики ЄС заговорили про санкції проти російського енергетичного сектора: нафти, вугілля та газу.

"Те, що сталося в Бучі, вимагає нового набору санкцій, і це мають бути дуже чіткі заходи", — заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Він додав, що планує координуватися з іншими країнами ЄС, передусім з Німеччиною, для того, аби у найближчі дні запровадити економічні заходи проти російських нафти та вугілля.

Водночас видання Financial Times, з посиланням на власні джерела, повідомляє, що посли країн Євросоюзу можуть зібратися 6 квітня для того, аби запровадити нові санкції проти рф.

Серед іншого, ці обмеження можуть включати ембарго на російські вугілля, нафту та газ, а також заборону на використання російськими кораблями європейських портів.

Хоча єдності серед європейських країн щодо ймовірного ембарго на торгівлю газом досі не має. Навіть попри жахаючі кадри розкиданих мертвих тіл у Бучі.

Так, наприклад, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що у ЄС нібито є "інші варіанти посилення каральних заходів проти влади Путіна". Таким чином він підтвердив попередню позицію країни на тлі посилених закликів припинити торгівлю енергоресурсами з Росією.

Водночас в Італії обіцяють не блокувати накладання ембарго на російські енергоресурси у разі, якщо таке рішення буде винесене на голосування всередині ЄС.

І поки у Європі сперечаються над майбутнім російського газового експорту, на іншому кінці світу вирішили нажитися на російській енергетичній кризі. Через високий ризик запровадження санкцій, а також у зв'язку з репутаційними ризиками трейдери по всьому світу відмовляються від купівлі російського скрапленого газу. Як наслідок, рф доводиться його продавати зі знижкою.

На цій ситуації вирішив заробити Китай, який готовий купувати російський газ із 10-відсотковим дисконтом для поповнення власних запасів. Проте китайські енергокомпанії відмовляються робити це напряму, шукаючи фірми-поручителі та способи приховати такі угоди.

Схоже, навіть єдиний "союзник" росії вирішив використати її проблеми для власного збагачення і не має бажання афішувати своїх економічних відносин з країною-терористом.

Цінова лихоманка

Тим часом у самій росії стандарти якості життя пробивають чергове "дно". Через вже запроваджені санкції, девальвацію рубля та проблеми з логістикою автомобіль для пересічного росіянина стає ще більшою розкішшю, ніж раніше.

За підсумками березня нові автомобілі в рф подорожчали в середньому на 40%, а деякі моделі — на всі 60%.

Найбільше дорожчали преміальні автомобілі, постачання яких до росії заборонили ЄС, США та Японія. Однак ціни зросли навіть на російські машини Lada — на 11-47% залежно від моделі та комплектації.

Разом з автомобілями здорожчання торкнулося й пива. Ціни на хмільний напій зросли на 5-20%. При цьому, чи не найбільше подорожчали напої групи "Балтика" – до 20%.

Проблема з поставками в РФ набирає обертів

Відповідно до індексу виробничої активності S&P, показники запасів готової продукції та швидкості поставок в росії за останній місяць сягнули найгірших результатів з 2008 року.

Це негативно відбивається на діяльності багатьох галузей економіки країни-агресора. Наприклад, власники готелів та ресторанів відкладають заплановане відкриття нових точок. Одна з ключових причин – це проблеми з постачанням товарів та комплектуючих, навіть оплачених до початку війни.

Це, в свою чергу, призводитиме до сповільнення російської економіки, подальшого зростання цін, а подекуди і дефіциту товарів та скорочення робочих місць.

Цьому сприяє і подальше скорочення іноземних компаній у росії. Сьогодні свою діяльність там, а заразом і в Білорусі, повністю припинила одна з останніх ірландських компаній на російському ринку – постачальник харчових інгредієнтів Kerry Group. Компанія пообіцяла платити своїм 280 співробітникам, але до повного завершення процесів по припиненню бізнесу.

Оголошують бойкот і бізнеси союзних з агресором держав – припинити діяльність у росії та Білорусі вирішила білоруська компанія-розробник ігор Wargaming, власник популярної гри World of tanks.