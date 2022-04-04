ЄС може ввести ембарго на російські нафту та газ 6 квітня – Financial Times

Посли країн Євросоюзу планують зібратися 6 квітня, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Росії у зв'язку з агресією РФ проти України.

Про це повідомила Financial Times з посиланнями на інформовані джерела.

Санкційні заходи, запропоновані деякими державами, можуть торкнутися як індивідуальних обмежень, так і ембарго експорту російських товарів.

Йдеться про ембарго на ввезення з Росії вугілля, нафти і газу, а також заборона на використання російськими суднами портів ЄС.

Видання зазначає, що ембарго на енергоносії "раніше зустрічало опір із боку деяких великих європейських економік". Водночас, зараз "заклики до запровадження санкцій проти російського експорту енергоносіїв стають дедалі гучнішими".