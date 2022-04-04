У РФ до всього іншого дорожчає ще й пиво
Найбільші пивоварні компанії РФ підвищують ціни на свою продукцію на 5-20%.
Про це повідомляє російське видання "Комерсант".
У редакції зазначають, що це пов'язано з подорожчанням сировини та матеріалів.
Так, бренди Heineken збільшують ціни на розливне пиво в середньому на 6%. Також на 5% повідомила AB InBev Efes (марки BUD, Corona Extra). А група Балтики (частина Carlsberg Group; Tuborg, Zatecky Gus, Holsten) – до 20%.
Нагадуємо:
За даними NielsenIQ, на AB InBev Efes, "Балтику" та Heineken припадає понад 67% продажів пива в Росії.
Heineken і Carlsberg повідомили 28 березня, що мають намір залишити російський ринок і реалізувати наявні активи. Раніше компанії оголосили про зупинення виробництва та продажу в країні пива під своїми флагманськими брендами.
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