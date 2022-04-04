Ответ Запада на трагедию в Буче и борьба за эмбарго: итоги на экономическом фронте 4 апреля

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За последние несколько дней название небольшого городка Буча под Киевом прозвучало десятками языков мира. К сожалению, в очень трагическом контексте. Ужасные кадры последствий издевательств русской армии над мирным населением, массовые казни и братские могилы шокировали весь мир.

После увиденного Запад, хотя и с опозданием, решил серьезно задуматься над введением действительно сокрушительных санкций против российской экономики.

В первый же день новой рабочей недели в мире активно шли дискуссии о возможном внедрении эмбарго на торговлю российскими газом и нефтью. Окончательное решение в Европе может быть принято уже в ближайшее время. Его следствием станет потеря россией львиной доли своей валютной выручки и бюджетных поступлений, финансирующих новые и новые преступления против человечности, совершаемые российскими солдатами.

Пока одни страны пытаются нанести серьезный удар экономике агрессора, "союзники" россии по тоталитарному лагерю ищут в сложившейся ситуации собственную экономическую выгоду.

Особенности газового бизнеса с россией

Каждый день россия экспортирует за границу газа на сумму 300-800 млн долларов (в зависимости от спроса и уровня цен).

Всего несколько дней такого экспорта вполне хватит для финансирования новых террористических россии атак против мирных украинских городов, а также для обеспечения стабильности российской валюты даже в условиях жестких санкций против центробанка РФ.

Любые ограничения против российского голубого топлива нефти — очень болезненны для Европы, которая зависит от поставок из России на 40%. Однако для экономики самого агрессора такие ограничения могут быть роковыми.

Неудивительно, что в ответ на Бучанскую резню ведущие политики ЕС заговорили о санкциях против российского энергетического сектора: нефти, угля и газа.

"Случившееся в Буче требует нового набора санкций, и это должны быть очень четкие меры", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он добавил, что планирует координироваться с другими странами ЕС, прежде всего с Германией, для того чтобы в ближайшие дни ввести экономические меры против российских нефти и угля.

В то же время, издание Financial Times, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что послы стран Евросоюза могут собраться 6 апреля для того, чтобы ввести новые санкции против РФ.

Среди прочего эти ограничения могут включать эмбарго на российские угли, нефть и газ, а также запрет на использование российскими кораблями европейских портов.

Хотя единства среди европейских стран по поводу вероятного эмбарго на торговлю газом до сих пор не имеет. Даже, несмотря на ужасающие кадры разбросанных мертвых тел в Буче.

Так, например, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что у ЕС якобы есть "другие варианты ужесточения карательных мер против власти Путина". Таким образом, он подтвердил предыдущую позицию страны на фоне усиленных призывов прекратить торговлю энергоресурсами с Россией.

В то же время, в Италии обещают не блокировать наложение эмбарго на российские энергоресурсы в случае, если такое решение будет вынесено на голосование внутри ЕС.

И пока в Европе спорят о будущем российского газового экспорта, на другом конце света решили нажиться на российском энергетическом кризисе. Из-за высокого риска введения санкций, а также в связи с репутационными рисками трейдеры по всему миру отказываются от покупки российского сжиженного газа. Как следствие, России приходится его продавать со скидкой.

На этой ситуации решил заработать Китай, готовый покупать российский газ с 10-процентным дисконтом для пополнения собственных запасов. Однако китайские энергокомпании отказываются делать это напрямую, отыскивая фирмы-поручители и способы скрыть такие сделки.

Похоже, даже единственный "союзник" России решил использовать ее проблемы для собственного обогащения и не желает афишировать свои экономические отношения со страной-террористом.

Ценовая лихорадка

Между тем, в самой России стандарты качества жизни пробивают очередное "дно". Из-за уже введенных санкций, девальвации рубля и проблем с логистикой автомобиль для рядового россиянина становится еще большей роскошью, чем раньше.

По итогам марта новые автомобили в России подорожали в среднем на 40%, а некоторые модели – на все 60%.

Больше всего дорожали премиальные автомобили, поставки которых в Россию запретили ЕС, США и Япония. Однако цены выросли даже на российские машины Lada – на 11-47% в зависимости от модели и комплектации.

Вместе с автомобилями подорожание коснулось и пива. Цены на хмельной напиток выросли на 5-20%. При этом, больше всего подорожали напитки группы "Балтика" – до 20%.

Проблема с поставками в РФ набирает обороты

Согласно индексу производственной активности S&P, показатели запасов готовой продукции и скорости поставок в россии за последний месяц достигли худших результатов с 2008 года.

Это негативно отражается на деятельности многих отраслей экономики агрессора. К примеру, владельцы гостиниц и ресторанов откладывают запланированное открытие новых точек. Одна из ключевых причин – это проблемы со снабжением товаров и комплектующих, даже оплаченных до начала войны.

Это, в свою очередь, будет приводить к замедлению российской экономики, дальнейшему росту цен, а иногда и дефициту товаров и сокращению рабочих мест.

Этому способствует и дальнейшее сокращение иностранных компаний в России. Сегодня свою деятельность там, а заодно и в Беларуси полностью прекратила одна из последних ирландских компаний на российском рынке – поставщик пищевых ингридиентов Kerry Group. Компания пообещала платить своим 280 сотрудникам, но до полного завершения процессов по прекращению бизнеса.

Объявляют бойкот и бизнес союзных с агрессором государств – прекратить деятельность в России и Беларуси решила белорусская компания-разработчик игр Wargaming, владелец популярной игры World of tanks.