Австрія не підтримує газове ембарго РФ попри звірства у Бучі

Австрія заявила, що не буде підтримувати газове ембарго проти Росії попри звірства у Бучі, натомість Італія не блокуватиме газові санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас міністр закордонних справ Олександр Шалленберг заявив, що у ЄС нібито є "інші варіанти посилення каральних заходів проти влади Путіна".

Таким чином він підтвердив попередню позицію країни на тлі посилених закликів припинити торгівлю енергоресурсами з Росією.

Хоча Австрія є одним з найбільших виробників зеленої енергії, вона досі залежна на чверть своїх потреб в енергії від російського газу. Російський імпорт становить 80% поставок газу в країну.

Натомість Італія не буде накладати вето на санкції щодо російського газу, заявив міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо. Італія наполягає на тому, щоб ЄС ввів обмеження ціни на імпорт газу з Росії, але її пропозицію блокує, зокрема, Німеччина.

Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії, після вторгнення РФ в Україну вона намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки.

Французькі аналітики з Conseil D’Analyse Economique, які надають аналіз французькому уряду, визначили, що вплив заборони поставок російських енергоносіїв буде відносно пом’якшеним, оскільки компанії можуть замінити джерела поставок. Для Франції таке рішення спровокує падіння біля 0,3% ВВП, натомість Німеччина – понад 3%.

Для таких країн як Литва, Болгарія, Словаччина, Фінляндія та Чехія економічний удар може становити від 1% до 5%. Зауважимо, що всі країни Балтії, включно з Литвою, з квітня відмовилися від імпорту російського газу і лобіюють повне нафтове ембарго агресора.

Нагадуємо:

Росія цьогоріч може заробити майже 321 мільярд доларів на експорті енергоносіїв і закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у 240 млрд доларів, якщо країни не введуть повне нафтогазове ембарго.

ЄС у середу обговорить енергетичне ембарго проти РФ.

Країни Євросоюзу розділилися на різні табори під час обговорення ембарго на російську нафту, газ та вугілля – зокрема, заборону імпорту російської нафти блокують Німеччина та Нідерланди.

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