У Росії ціни на нові авто виросли на 40%

Нові автомобілі в РФ на тлі девальвації рубля та припинення поставок подорожчали в середньому на 40% за березень.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на опитування, проведене серед дилерів, та на дані "Автостату".

Найбільше подорожчання - до 60% - стосується преміальних машин, постачання яких до РФ обмежені не лише через проблеми з логістикою, а й санкції США, ЄС та Японії.

За даними "Автостату", у 26 офіційно представлених на ринку РФ автоконцернів, які не прибрали прайс-листи з сайтів, машини подорожчали на 35-45%.

"У березні двічі дорожчала і Lada - АвтоВАЗ, за даними Автостату, підвищив ціни на 11-47% залежно від моделі та комплектації. Вартість найпопулярнішої іномарки Kia зростала на 24-39%", - йдеться у статті.

Найактивніше, в середньому на 50-60%, дорожчали автомобілі верхнього цінового сегменту.

При цьому, доступність преміальних автомобілів значно нижча, оскільки США, ЄС та Японія запровадили заборону нових поставок.

"Саме тут - основний дефіцит, який посилюватиметься з кожним днем, і ми вже це відчуваємо", - кажуть учасники ринку.

"По автомобілях середнього цінового сегменту запаси більші, проте зупинено не лише відвантаження, а й локальні виробництва. Дефіцит машин зростає", - додають дилери.

Нагадаємо:

Продажі автомобілів американських, європейських та японських марок у березні в РФ практично зупинились через відсутність нових поставок, а ціни в автосалонах зросли в рази.

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Економічна правда