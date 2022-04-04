ExxonMobil заморозила будівництво мільярдного проєкту з виробництва СПГ в Росії

Американська ExxonMobil пояснила, що заморозила свій проєкт з виробництва скрапленого природного газу "Далекосхідний СПГ" у порту Де-Кастрі, Росія.

Про це повідомив в етері однієї з російських радіостанцій губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов, повідомляє Інтерфакс.

"Проєкт, який американці анонсували - Exxon - у порту Де-Кастрі з трубою із Сахаліну, він заморожений", – повідомив він.

Exxon Neftegaz Limited – "дочка" ExxonMobil, яка є оператором проєкту "Сахалін-1". У лютому компанія розпочала тендерну кампанію з відбору підрядників на проект "Далекосхідний СПГ". Компанія оголошувала пошук підрядників для оцінки якості будматеріалів, а також про пошук виробників залізобетонних виробів.

За проєктом термінал мав мати потужність 6,2 млн тонн на рік у бути частиною консорціуму "Сахалін-1". Вартість проєкту Далекосхідного ЗПГ оцінюється в 4,2 млрд доларів. Запуск планували на 2027-2028 роки.

Нагадуємо:

Нафтова компанія Exxon Mobil припиняє видобуток нафти і газу в Росії, заявила компанія на початку березня.

Таке рішення залишило незрозумілою долю заводу з виробництва СПГ, який будувався у Хабаровському краю.