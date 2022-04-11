У РФ законопроєкт про зовнішнє управління в іноземних компаніях поставили на паузу

У РФ роботу над законопроєктом щодо запровадження зовнішнього управління в іноземних компаніях, які вирішили піти з Росії, вирішили призупинити.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на джерела в уряді.

"Відомства продовжують роботу над проєктом, наприклад, прописують механізм, який дозволить іноземцям повернутися до країни, але поки що не планують вносити його до уряду.

Джерела "Известий" пояснили, що більшість компаній лише декларували свій вихід, але поки воліють вести переговори і дотримуватися всіх зобов'язань, а не грюкати дверима. І уряд готовий піти їм назустріч, тому має намір залишити законопроєкт про зовнішнє управління на крайній випадок", - йдеться у статті.

9 березня урядова комісія із законопроектної діяльності схвалила цей документ, що дозволяє запроваджувати за рішенням суду зовнішнє управління в організаціях, не менше ніж 25% яких володіють іноземні особи "недружніх держав".

Ініціатива надійшла від владної партії "Єдина Росія".

Згідно з документом "зовнішня адміністрація з управління організацією" може бути введена на строк від трьох місяців, якщо ці іноземні особи припиняють керівництво компанією або якщо їхні дії можуть призвести до припинення її діяльності. Зовнішнім адміністратором призначатиметься ВЕБ.РФ у разі нефінансової організації та Агентство зі страхування вкладів - у разі фінансової.

За даними "Известий", документ досі не внесли до уряду.

Один із співрозмовників видання сказав, що робити це поки що не планують, але робота над законопроєктом триває.

Інший пояснив, що зараз "не має сенсу запускати такий серйозний механізм" та "загострювати ситуацію, виймаючи головний козир", тому що, за його словами, іноземні компанії зараз виявляють бажання домовлятися та виконувати зобов’язання перед співробітниками. За даними одного зі співрозмовників, більшість компаній, що оголосили про вихід, постійно ведуть переговори з російськими відомствами, і багато з них планують відновити роботу в Росії вже в квітні-травні.

Нагадуємо:

Російська прокуратура пригрозила західним компаніям, зокрема McDonald's і IBM, арештами керівництва та конфіскацією майна за вихід з країни та критику влади.

7 березня стало відомо, що партія "Єдина Росія" пропонує націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні. Згодом Мінекономіки Росії запропонувало ввести зовнішнє управління в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25% і пішли з російського ринку.

У Росії навіть склали перелік компаній, які можуть націоналізувати – до нього потрапили Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M тощо.

Вашингтон застеріг від націоналізації та заявив, що "будь-яке беззаконне рішення Росії про арешт активів цих компаній в кінцевому підсумку призведе до ще більшого економічного болю для Росії".

Банк Росії погодив законопроєкт від Мінекономрозвитку РФ щодо зовнішнього управління та націоналізації компаній та банків, які виходять з РФ через розпочату агресором війну проти України.

Читайте також: Понад 500 компаній вийшли з Росії, але не всі зупинили бізнес. Оновлюється

Економічна правда