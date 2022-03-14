РФ погрожує західним компаніям арештами керівників за вихід з країни

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Російська прокуратура пригрозила західним компаніям, зокрема McDonald's і IBM, арештами керівництва та конфіскацією майна за вихід з країни та критику влади.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на співрозмовників.

"Попередження" відбувалися минулого тижня, російські прокурори звернулися до McDonald's, IBM і власника KFC Yum Brands. За словами співрозмовників, дзвінки та візити містили погрози подати до суду на компанії та арештувати активи, зокрема – торгові марки.

Погрози торкнулися компаній в різних галузях, серед яких ІТ, продукти харчування, одяг та банківська діяльність.

Такі "звернення" від влади змусили щонайменше одну компанію обмежити комунікації з материнською компанією через стурбованість тим, що електронні або текстові повідомлення між колегами можуть бути перехоплені. Низка компаній переїхали, аби вивезти керівників з Росії

Нагадуємо:

7 березня стало відомо, що партія "Єдина Росія" пропонує націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні. Згодом Мінекономіки Росії запропонувало ввести зовнішнє управління в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25% і пішли з російського ринку.

У Росії навіть склали перелік компаній, які можуть націоналізувати – до нього потрапили Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M тощо.

Вашингтон застеріг від націоналізації та заявив, що "будь-яке беззаконне рішення Росії про арешт активів цих компаній в кінцевому підсумку призведе до ще більшого економічного болю для Росії".

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