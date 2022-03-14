Всі розділи
Укр / Рус

РФ погрожує західним компаніям арештами керівників за вихід з країни

Понеділок, 14 березня 2022, 00:35
 
unsplash

Російська прокуратура пригрозила західним компаніям, зокрема McDonald's і IBM, арештами керівництва та конфіскацією майна за вихід з країни та критику влади.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на співрозмовників.

"Попередження" відбувалися минулого тижня, російські прокурори звернулися до McDonald's, IBM і власника KFC Yum Brands. За словами співрозмовників, дзвінки та візити містили погрози подати до суду на компанії та арештувати активи, зокрема – торгові марки.

Погрози торкнулися компаній в різних галузях, серед яких ІТ, продукти харчування, одяг та банківська діяльність. 

Такі "звернення" від влади змусили щонайменше одну компанію обмежити комунікації з материнською компанією через стурбованість тим, що електронні або текстові повідомлення між колегами можуть бути перехоплені. Низка компаній переїхали, аби вивезти керівників з Росії

Нагадуємо:

7 березня стало відомо, що партія "Єдина Росія" пропонує націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні.  Згодом Мінекономіки Росії запропонувало ввести зовнішнє управління в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25% і пішли з російського ринку.

У Росії навіть склали перелік компаній, які можуть націоналізувати – до нього потрапили  Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M тощо.

Вашингтон застеріг від націоналізації та заявив, що "будь-яке беззаконне рішення Росії про арешт активів цих компаній в кінцевому підсумку призведе до ще більшого економічного болю для Росії".

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим та які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатись можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

компанії РФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Bosch кажуть, що зупинили поставки побутової техніки з ЄС до Росії 13 березня 2022, 17:17
Пивний гігант AB InBev відмовився від надходжень з російського ринку 13 березня 2022, 14:25
НБУ закликав FinCEN Мінфіну США почати розслідування проти компаній з російським капіталом 12 березня 2022, 18:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті