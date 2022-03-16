В РФ вигадали, як будуть націоналізовувати "недружні" західні корпорації

Банк Росії погодив законопроєкт від Мінекономрозвитку РФ щодо зовнішнього управління та націоналізації компаній та банків, які виходять з РФ через розпочату агресором війну проти України.

Про це стало відомо російському агентству Інтерфакс.

Центробанк РФ погодив документ, який дозволяє встановлювати зовнішнє управління у великих компаніях із іноземною участю, які після 24 лютого 2022 року заявили про припинення діяльності.

За проєктом, зовнішнє управління можна встановлювати в організаціях, де власником 25% акцій або контролюючою особою є нерезидент, пов'язаний з недружньою державою.

У таких компаніях суд зможе призначати зовнішню адміністрацію від імені держкорпорації "ВЕБ.РФ" або Агентства зі страхування вкладів (АСВ).

Після цього за 3-6 місяців на базі активів колишньої структури має бути створена нова організація та продана з торгів під зобов'язання зберегти 2/3 штату та продовжувати діяльність не менше року. Якщо інвесторів не знайдеться, то покупцем виступить держава РФ.

Проте в ЦБ РФ наполягають на розширенні поняття зовнішнього управління до можливості тимчасово обмежувати участь іноземців в управлінні.

Під зовнішнє управління можуть підпадати і фінансові організації, тоді функції зовнішньої адміністрації у ній виконуватиме АСВ. За проектом під час заміщення активів організації з урахуванням її майна створюється нове господарське товариство, яке далі продається на торгах.

Нагадуємо:

Російська прокуратура пригрозила західним компаніям, зокрема McDonald's і IBM, арештами керівництва та конфіскацією майна за вихід з країни та критику влади.

7 березня стало відомо, що партія "Єдина Росія" пропонує націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні. Згодом Мінекономіки Росії запропонувало ввести зовнішнє управління в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25% і пішли з російського ринку.

У Росії навіть склали перелік компаній, які можуть націоналізувати – до нього потрапили Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M тощо.

Вашингтон застеріг від націоналізації та заявив, що "будь-яке беззаконне рішення Росії про арешт активів цих компаній в кінцевому підсумку призведе до ще більшого економічного болю для Росії".