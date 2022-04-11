В РФ законопроект о внешнем управлении в иностранных компаниях поставили на паузу

В РФ работу над законопроектом по внедрению внешнего управления в иностранных компаниях, решивших уйти из России, решили приостановить.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в правительстве.

"Ведомства продолжают работу над проектом, например, прописывают механизм, который позволит иностранцам вернуться в страну, но пока не планируют вносить его в правительство.

Источники "Известий" объяснили, что большинство компаний только декларировали свой выход, но пока предпочитают вести переговоры и придерживаться всех обязательств, а не хлопать дверью. И правительство готово пойти им навстречу, поэтому намерено оставить законопроект о внешнем управлении на крайний случай", - говорится в статье.

9 марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила этот документ, позволяющий вводить по решению суда внешнее управление в организациях, не менее 25% которых владеют иностранные лица "недружественных государств".

Инициатива поступила от провластной партии "Единая Россия".

Согласно документу "внешняя администрация по управлению организацией" может быть введена сроком от трех месяцев, если эти иностранные лица прекращают руководство компанией или если их действия могут привести к прекращению ее деятельности. Внешним администратором будет назначаться ВЭБ.РФ в случае нефинансовой организации и Агентство страхования вкладов - в случае финансовой.

По данным "Известий", документ до сих пор не был внесен в правительство.

Один из собеседников издания сказал, что делать это пока не планируют, но работа над законопроектом продолжается.

Другой объяснил, что сейчас "не имеет смысла запускать такой серьезный механизм" и "обострять ситуацию, вынимая главный козырь", потому что, по его словам, иностранные компании сейчас выражают желание договариваться и выполнять обязательства перед сотрудниками. По данным одного из собеседников, большинство объявивших о выходе компаний постоянно ведут переговоры с российскими ведомствами, и многие из них планируют возобновить работу в России уже в апреле-мае.

Напоминаем:

Российская прокуратура пригрозила западным компаниям, в частности McDonald's и IBM, арестам руководства и конфискации имущества за выход из страны и критику властей.

7 марта стало известно, что партия "Единая Россия" предлагает национализировать имущество компаний, объявляющих о закрытии производств в России из-за войны в Украине. Впоследствии Минэкономики России предложило ввести внешнее управление в компаниях, принадлежащих иностранцам как минимум на 25% и ушедших с российского рынка.

В России даже составили перечень компаний, которые могут национализировать – в него попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и т.д.

Вашингтон предостерег от национализации и заявил, что "любое беззаконное решение России об аресте активов этих компаний в конечном итоге приведет к еще большей экономической боли для России".

Банк России согласовал законопроект от Минэкономразвития РФ по внешнему управлению и национализации компаний и банков, которые выходят из РФ из-за начавшейся агрессором войны против Украины.

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Экономическая правда