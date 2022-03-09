В Мінекономіки РФ також пропонують націоналізацію компаній, що пішли з їхнього ринку

Мінекономіки Росії запропонувало ввести зовнішнє управління в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25% і пішли з російського ринку.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

"Проект спрямовано стимулювання організацій під іноземним контролем не кидати діяльність біля РФ", - йдеться у висновку.

Згідно з документом, зовнішня адміністрація може бути введена, якщо, порушуючи вимог законодавства Російської Федерації, управління діяльністю організації керівником або іншими органами управління, включаючи акціонерів, було фактично припинено", - сказано в заяві відомства.

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