Відтік капіталу з РФ із початку року виріс майже у чотири рази

Чистий відтік капіталу з РФ у першому кварталі 2022 року збільшився до $64,2 млрд, порівняно із $17,5 млрд за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані Центробанку РФ, пише "Комерсант".

Усього за підсумками 2021 року відтік капіталу становив $72,6 млрд.

"Профіцит поточних операцій у першому кварталі 2022 року зріс у 2,6 раза, до $58,2 млрд. У першому кварталі 2021 року цей показник становив $22,5 млрд.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Росії за підсумками кварталу становило $66,3 млрд, що у 2,6 раза більше, ніж у результаті аналогічного періоду 2021 року. Тоді цей показник становив $25,8 млрд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, з початку року іноземні інвестори на тлі чуток про вторгнення Росії в Україну, а згодом після початку вторгнення почали виводити свої активи з країни. Через великий обсяг виведених коштів ЦБ тимчасово обмежив можливість виведення активів за кордон, у тому числі для іноземних інвесторів.

Нагадаємо:

Перший за століття (з 1917 року) зовнішній дефолт РФ виглядає фактично неминучим - зокрема, Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів із рахунків Росії в американських банках, написав Bloomberg.

РФ готова звернутися до судів у разі оголошення їй дефолту через невиконання зобов'язань щодо єврооблігацій та довести, що зробила всі спроби для проведення виплат. У Мінфіні РФ кажуть, що країни Заходу штучно створюють "рукотворний дефолт".

Раніше рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії в іноземній валюті із CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт.

Мінфін Росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах, що може означати дефолт.

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказувлаи на дефолт країни у цей день, РФ все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діяв до 25 травня.

Але Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку та заборонив Росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.

Востаннє РФ оголошувала дефолт у 1998 році, який запустив спіраль швидкої інфляції, девальвації рубля та фінансова ізоляції на міжнародних ринках. Проте тоді країні не вдалося виплатити внутрішні борги, а останній пропуск виплат за зовнішнім був у 1917 році.

Економічна правда