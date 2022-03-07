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У партії Путіна пропонують націоналізувати компанії, які йдуть із Росії

Понеділок, 7 березня 2022, 18:05

Партія "Єдина Росія" пропонує націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні.

Про це заявив секретар генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Турчак.

Представник правлячої партії кваліфікував дії підприємств як "навмисне банкрутство".

"Ціна [рішення про закриття виробництв] – велика кількість звільнених одномоментно російських робітників", – заявив Турчак.

"Дивитись на це безучасно ми не будемо. Ми вживемо жорстких заходів у відповідь, діючи за законами воєнного часу", – додав він.

Раніше про такий варіант розвитку подій говорив перший віце-прем'єр Андрій Білоусов.

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РФ компанії бізнес

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Економічна правда
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