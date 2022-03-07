У партії Путіна пропонують націоналізувати компанії, які йдуть із Росії
Понеділок, 7 березня 2022, 18:05
Партія "Єдина Росія" пропонує націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні.
Про це заявив секретар генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Турчак.
Представник правлячої партії кваліфікував дії підприємств як "навмисне банкрутство".
"Ціна [рішення про закриття виробництв] – велика кількість звільнених одномоментно російських робітників", – заявив Турчак.
"Дивитись на це безучасно ми не будемо. Ми вживемо жорстких заходів у відповідь, діючи за законами воєнного часу", – додав він.
Раніше про такий варіант розвитку подій говорив перший віце-прем'єр Андрій Білоусов.
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