США не дозволять Росії проводити виплати за боргом з американських рахунків – медіа

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Міністерство фінансів США не дозволить Росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Мінфін США не дозволив обробку банком-кореспондентом JPMorgan проводити останні купонні виплати за суверенними облігаціями.

Йдеться про облігації з терміном погашення у 2022 та 2042 роках. Банк-кореспондент обробляє купонні платежі з Росії, спрямовуючи їх платіжному агенту для розподілу серед закордонних власників облігацій.

Представник міністерства фінансів США також підтвердив, що деякі платежі не дозволені.

"Росія повинна вибирати між виснаженням цінних доларових резервів, що залишилися, надходженням нових доходів або дефолтом", – сказав представник Мінфіну США.

Росії, яка має в обігу 15 міжнародних облігацій номінальною вартістю близько 40 мільярдів доларів, досі вдавалося уникати дефолту за своїм міжнародним боргом, незважаючи на безпрецедентні санкції Заходу. Але наразі все ускладнюється, пише Reuters.

Якщо Росія не зробить жодних своїх майбутніх платежів за облігаціями в заздалегідь встановлені терміни або заплатить у рублях, де вказані долари, євро або інша валюта, це означатиме дефолт.

Хоча Росія не може отримати доступ до міжнародних ринків запозичень через санкції Заходу, дефолт позбавить її доступу до цих ринків доти, доки кредитори не отримають гроші, а будь-які судові справи, пов'язані з дефолтом, не будуть врегульовані.