Отток капитала из РФ с начала года вырос почти в четыре раза

Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2022 года увеличился до $64,2 млрд по сравнению с $17,5 млрд за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ, пишет "Коммерсант".

Всего по итогам 2021 года отток капитала составил $72,6 млрд.

"Профицит текущих операций в первом квартале 2022 года вырос в 2,6 раза до $58,2 млрд. В первом квартале 2021 года этот показатель составил $22,5 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли России по итогам квартала составило $66,3 млрд, что в 2,6 раза больше, чем в результате за аналогичный период 2021 года. Тогда этот показатель составил $25,8 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года иностранные инвесторы на фоне слухов о вторжении России в Украину и после начала вторжения начали выводить свои активы из страны. Из-за большого объема выведенных средств ЦБ временно ограничил возможность вывода активов за границу, в том числе для иностранных инвесторов.

Напомним:

Первый за столетие (с 1917 года) внешний дефолт РФ выглядит фактически неизбежным – в частности, Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках, написал Bloomberg.

РФ готова обратиться в суды в случае объявления ей дефолта из-за невыполнения обязательств по еврооблигациям и доказать, что сделала все попытки для проведения выплат. В Минфине РФ говорят, что страны Запада искусственно создают "рукотворный дефолт".

Ранее рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт.

Минфин России перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что может означать дефолт.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

Россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.

Но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил России производить долларовые платежи по государственному долгу со счетов российских учреждений в американских банках.

В последний раз РФ объявляла дефолт в 1998 году, запустивший спираль быстрой инфляции, девальвации рубля и финансовую изоляцию на международных рынках. Однако тогда стране не удалось выплатить внутренние долги, а последний пропуск выплат по внешнему был в 1917 году.

Экономическая правда