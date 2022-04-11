У РФ кажуть, що країни Заходу штучно створюють "рукотворний дефолт": готові судитись

РФ готова звернутися до судів у разі оголошення їй дефолту через невиконання зобов'язань щодо єврооблігацій та довести, що зробила всі спроби для проведення виплат. У Мінфіні РФ кажуть, що країни Заходу штучно створюють "рукотворний дефолт".

Про це в інтерв'ю "Известиям" заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

За оцінкою глави Мінфіну РФ, на позики на зовнішніх ринках припадає до 4,7 трлн рублів із загального держборгу в 21 трлн.

За словами Сілуанова, російська сторона виконала всі кроки, необхідні для того, щоб інвестори отримали виплати.

"Ми пред'являтимемо в суді наші платіжки, які підтверджують наші старання заплатити як у валюті, так і в рублях", - розповів міністр фінансів.

За його словами, що процес буде непростим для Росії. На думку Силуанова, західні країни намагаються штучно створити "рукотворний дефолт".

Сілуанов додав, що "дефолт - це удар по іміджу країни як надійного позичальника, Захід усіма силами намагатиметься реалізувати це".

За його словами, валютні рахунки Росії заблокували, тому платежі власникам облігацій зроблено у рублях. Іноземні власники боргу, за його словами, мають доступ до цих грошей і "можуть витратити ці кошти на купівлю нових паперів, які емітує Міністерство фінансів, на розрахунки з податків, на низку інших операцій".

Глава Мінфіну РФ додав, що інвестори зможуть конвертувати рублі в іноземну валюту, але після розблокування валютних рахунків Росії за кордоном.

Нагадаємо:

Перший за століття (з 1917 року) зовнішній дефолт РФ виглядає фактично неминучим - зокрема, Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів із рахунків Росії в американських банках, написав Bloomberg.

Раніше рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії в іноземній валюті із CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт.

Мінфін Росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах, що може означати дефолт.

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказувлаи на дефолт країни у цей день, РФ все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діяв до 25 травня.

Але Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку та заборонив Росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.

Востаннє РФ оголошувала дефолт у 1998 році, який запустив спіраль швидкої інфляції, девальвації рубля та фінансова ізоляції на міжнародних ринках. Проте тоді країні не вдалося виплатити внутрішні борги, а останній пропуск виплат за зовнішнім був у 1917 році.

Економічна правда