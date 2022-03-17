Дефолт переноситься: JPMorgan отримав платіж за російськими бондами

Банк-кореспондент JPMorgan отримав виплати за купонами російських єврооблігацій, після оброблення банк перерахував кошти платіжному агенту Citi.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовника агентства, отриманий платіж було виконано в доларах. Після зарахування платіжному агенту вони будуть перевірені та далі сплачені безпосереднім власникам облігацій.

Зобов'язання JPMorgan як іноземного банку-кореспондента полягали в обробці платежів, але, враховуючи обставини, перед тим банк провів консультації з владою. За словами джерела, банк уточнював в органів влади перед обробкою, чи не порушить проведення платежу накладених на Росію санкцій.

Проте за словами співрозмовника Reuters, неопрацювання платежу зашкодило б власникам облігацій. Після погодження кошти перерахували далі до платіжного агента Citi. Водночас повідомлень про те, чи отримали власники облігацій кошти, досі немає.

Як пояснював керуючий партнер FinPoint Investment Advisors Сергій Будкін, санкції проти російського центробанку та державного боргу не поширюються на обслуговування зобов'язань, випущених до 1 березня 2022 року. Відтак Мінфін США мав дозволити проведення транзакцій.

Це означає, що дефолт відтерміновується принаймні до 4 квітня, коли настане час виплачувати наступні купони.

Нагадуємо:

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. У середу держава-агресор повинна була сплатити 117 млн доларів за двома купонами єврооблігацій, невиплата яких (або виплата у рублях, як того хотіла РФ), означала би дефолт Росії.

Проте вранці у четвер Міністерство фінансів Росії заявило, що платіжне доручення іноземному банку-кореспонденту про виплату купонів за суверенними єврооблігаціями РФ виконане, але не зазначило, у якій валюті.

