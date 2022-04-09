S&P оголосило Росії "вибірковий дефолт" з іноземної валюти

Рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії в іноземній валюті із CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт.

Про це йдеться у повідомленні S&P.

Зазначається, що рейтинг у національній валюті залишається на рівні CC/C із негативним прогнозом.

"Зниження рейтингу було за тим, що російський уряд, як ми розуміємо, зробив виплати купонів і основної суми боргу за доларовими єврооблігаціями 2022 і 2024 років у рублях", - йдеться в повідомленні.

Тепер у Росії є 30 днів, щоб не допустити дефолт. Проте агентство сумнівається, що інвестори зможуть конвертувати рублеві платежі в долари з доходом, який було передбачено.

Нагадуємо:

Мінфін Росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах, що може означати дефолт.

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказувлаи на дефолт країни у цей день, РФ все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діяв до 25 травня.

Але Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку та заборонив Росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.

Востаннє РФ оголошувала дефолт у 1998 році, який запустив спіраль швидкої інфляції, девальвації рубля та фінансова ізоляції на міжнародних ринках. Проте тоді країні не вдалося виплатити внутрішні борги, а останній пропуск виплат за зовнішнім був у 1917 році.