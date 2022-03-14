Офшори "все", порти на черзі: підсумки на економічному фронті 14 березня

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Напад на Україну, за задумом кремля, мав стати проявом сили та впливовості росії, з якою "весь світ має рахуватися". Керівництво країни думало, що може ставити ультиматуми НАТО та США, змінювати світовий порядок та повертати назад хід історії, скасовуючи рішення про вступ країн до тих чи інших військово-політичних блоків.

Але реальність виявилася повністю протилежною. Замість розширити сфери свого впливу, росія почала втрачати навіть той вплив, який мала раніше. Навіть традиційний козир рф — енергетичний шантаж Європи — може піти у минуле разом з реалізацією ЄС планів щодо зниження залежності від енергетичних ресурсів агресора.

Країна перетворилася на вигнанця, бізнес з яким став таким само токсичним, як і бізнес із Сирією чи Північною Кореєю. І за такий перехід росіяни будуть розплачуватися ще не одне покоління.

Власне, платити вони починають вже зараз: відсутністю готівкового долара, дорожчими дефіцитними автомобілями, порожніми полицями у магазинах побутової техніки та ґаджетів чи зникаючими робочими місцями.

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Нові санкційні пакети

Оскільки вже запроваджені проти росії санкції поки що не стримують агресії рф проти України, США та Євросоюз вдаються до ухвалення нових санкційних пакетів проти цілих секторів російської економіки.

Цього дня нові санкції проти росії ухвалили у ЄС. Нові обмеження, за повідомленнями ЗМІ, передбачатимуть заборону на експорт до рф автомобілів вартістю понад 50 тис євро, човнів, літаків, крісельних підйомників, мотоциклів вартістю понад 5 тис євро.

Крім цього ЄС слідом за США вирішили скасувати росії статус найбільшого торговельного сприяння, що відкриє шлях країнам Європи до запровадження високих мит на російську продукцію.

Хоча наразі остаточного переліку нових економічних обмежень проти росії ще немає, проте за інформацією джерел видання Bloomberg, вони можуть включати заборону на імпорт з росії продукції зі сталі, заборону на нові інвестиції у російський енергетичний сектор та експорту до країни агресора предметів розкоші.

Нові санкції ЄС також можуть стосуватися найбільших нафтових компаній росії: "Роснєфть", "Транснєфть" і "Газпром нєфть". Ці три компанії вже підпадають під санкції ЄС щодо кредитів і фінансування боргу. Відповідно до нових обмежень громадяни країн блоку не зможуть інвестувати в них. Це заморозить фінансування російських компаній з джерел в ЄС у нові проекти з виробництва та розвідки всіх видів викопного палива.

Про нові санкції проти росії заговорили і в США. Серед іншого, вони можуть включати блокування морських шляхів для російських суден та розширення ембарго на російські товари.

До антиросійської коаліції вирішили доєднатися навіть офшори. Першими підтримати санкції Заходу проти агресора вирішили Багамські острови. Цей офшор більше не буде проводити фінансових розрахунків з росіянами та білорусами, проти яких США запровадили санкції.

Нові санкції заходу проти російської верхівки вже змушують багатьох російських олігархів змінювати своє ставлення до політики їхньої країни. Так, після арешту 142-метрової яхти в Італії російський олігарх Андрій Мельниченко заявив, що "нам терміново потрібен мир". Ймовірно, олігарх відчув, що кожен новий день війни може коштувати йому втрати все більшої кількості дорогого майна за кордонами рф.

Немає McDonald’s – немає і булочок: початок "ефекту доміно"

З початком робочого тижня міжнародні компанії знов активізувалися у своєму протесті проти країни-агресора. 7 компаній заявили про вихід чи призупинення діяльності на російському ринку, який внаслідок цього втратить близько 15 звичних брендів. Ще 6 компаній зупиняють інвестиції, рекламу чи певним чином згортають бізнес.

Рішення компаній можуть коштувати росії щонайменше п’яти тисяч робочих місць. Такі втрати російський ринок праці понесе через припинення поставок, інвестицій та діяльності російського заводу відомого виробника шин Bridgestone, припинення поставок та операційної діяльності косметичної компанії Amway та рішення про більш розширене згортання бізнесу американського банку Citigroup.

Цікаво, що почали залишати ринок і виробники, які були частиною ланцюжків поставок для компаній, що припинили роботу раніше. Так, постачальних заморожених булочок для бургерів McDonald’s – компанія Grupo Bimbo – призупиняє свою діяльність в росії. На виробництві компанії працює більше 350 співробітників.

Наслідки виходу глобальних компаній наздогнали і сферу креативних індустрій. Так, через припинення роботи в росії Universal, Warner та Sony Music російські стрімінгові сервіси "Яндекс.Музыка" та "VK Музыка" не можуть додавати нові треки західних виконавців.

Окрім Amway про плани скоротити свої зв’язки з російським ринком повідомили ще дві мережеві косметичні компанії. Українські офіси Avon та Oriflame повідомили, що компанії зупиняють інвестиції та експорт зі своїх російських заводів.

Крім того, японський виробник принтерів та цифрової техніки Ricoh призупиняє поставки в росію, фінський холдинг SRV згортає свій будівельний бізнес, а тайванський виробник лептопів ASUS розробляє план "евакуації" бізнесу та працівників.

Є втрати і серед ІТ-компаній: про повне припинення роботи на ринках росії та білорусі заявили компанії Honeywell та Terrasoft.

Втім, залишаються й ті, хто все ще намагається всидіти на двох стільцях одночасно. Одразу два фармацевтичні гіганти – Bayer та Pfizer – заявили про зупинку інвестицій в країну-агресор. Bayer також обіцяє скоротити маркетингову активність та розвиток бізнесу на ринку. Втім, жодна з компаній не припиняє поставки, продажі та виробництва на території країни-агресора.

У всьому цивілізованому світі стає зрозуміло, що росія – це терорист. Commerzbank, Deutsche Bank та BNP Paribas навіть відключили російські підрозділи від своїх основних комп’ютерних систем через побоювання кібератак.