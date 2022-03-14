США допускають повну заборону імпорту з РФ та закриття міжнародних водних шляхів

Сполучені Штати допускають серед наступних санкцій повне ембарго на російську продукцію, а також блокування міжнародних водних шляхів для російських суден.

Про це заступник міністра фінансів США Валлі Ад’ємо розповів в інтерв’ю CNBC.

На запитання інтерв’юерки про те, наскільки ймовірним є втілення прохання президента Володимира Зеленського щодо закриття міжнародних водних шляхів для російських суден та повного ембарго на російську продукцію, Ад’ємо відповів таке:

"Ми продовжимо чинити тиск на російську економіку, аби вона втратила здатність до силового впливу. Ми далі переслідуватимемо російські еліти, аби позбавити ресурсів президента Путіна. Ми будемо використовувати експортний контроль, щоб погіршити їхню здатність впливати силою у майбутньому, що узгоджується з тим, чого просив президент Зеленський".

Він зазанчив, що США визначили за ціль впроваджувати такі заходи, які мали би максимальний вплив на Росії, і при цьому завдавали мінімальної шкоди для країн-союзниць.