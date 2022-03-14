Фармгігант Bayer припиняє інвестиції і весь неосновний бізнес у РФ і Білорусі

Німецький фармацевтивний гігант Bayer призупиняє інвестиції в РФ і Білорусі, а також припиняє увесь неосновний бізнес у цих країнах.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Після вторгнення Росії в Україну минуло більше двох тижнів. З самого початку ми повністю засудили цю жорстоку агресію проти суверенної країни. Наші серця болять, коли ми бачимо смерті невинних мирних жителів, включаючи дітей.

Тисячі були вбиті або поранені, мільйони тікають з країни, а гуманітарна ситуація для тих, хто залишився, погіршується щогодини. Ми підтримуємо народ України, який може повністю розраховувати на нашу солідарність і підтримку", - кажуть в Bayer.

У компанії додають, що один із її пріоритетів - безпека 700 співробітників в Україні: їм та їхнім родинам продовжать надавати фінансову допомогу, притулок та допомогу в евакуації.

Також фармгігант створив Фонд допомоги на 3 млн євро, а також пожертвував кошти і медтовари (антибіотики) для 27 тисяч українських пацієнтів.

Співробітники компанії уже пожертвували понад 900 тис євро у рамках кампанії Червоного Хреста, додають в Bayer.

Також співробітники створили платформу, на якій можуть запропонувати житло колегам з України та їхнім родинам, яким може знадобитися тимчасовий притулок.

Компанія також оголосила про припинення всього неосновного бізнесу в РФ та Білорусі, "забезпечуючи постійний доступ до продуктів охорони здоров’я та сільського господарства".

"У відповідь на вторгнення Росії в Україну Bayer припинив усі витрати в Росії та Білорусі, які не пов’язані з постачанням основних продуктів для охорони здоров’я та сільського господарства. Це включає:

Призупинення всіх рекламних та інших засобів просування.

Призупинення капітальних інвестицій на невизначений термін.

Відмова від нових бізнес-можливостей.

Ми також чули голоси, які закликали повністю припинити поставки всієї нашої продукції в Росію та Білорусь. Ми розуміємо ці занепокоєння, оскільки війна викликає моральні та етичні проблеми для кожної компанії.

Наша позиція така, що ця безглузда війна вже забрала багато життів. Ми маємо етичні зобов’язання – у кожній країні, в якій ми працюємо. Позбавлення основних продуктів для здоров’я та сільського господарства цивільне населення, як-от хворих рак або серцево-судинні хвороби, продуктів для вагітних жінок і дітей, а також насіння для вирощування їжі - лише збільшить поточні втрати від війни", - йдеться у позиції компанії.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що німецька хіміко-фармацевтична транснаціональна корпорація Bayer продовжує роботу в РФ.

Економічна правда