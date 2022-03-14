ЄС може заборонити експорт автомобілів у Росію вартістю понад 50 тисяч євро

Євросоюз у рамках нового пакету санкцій розглядає можливість заборонити експортувати до Росії автомобілі вартістю понад 50 тисяч євро.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на двох дипломатів.

"Заборона, що пропонується, застосовуватиметься до моделей декількох європейських автомобільних брендів, включаючи Audi, BMW, Mercedes, Ferrari і Porsche", – зазначає медіа.

Захід торкнеться також човнів, літаків, крісельних підйомників і мотоциклів вартістю понад 5 тис євро.

У понеділок COREPER може погодити четвертий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Нові санкції ЄС включатимуть скасування статусу країни найбільшого сприяння для Росії, заходи проти російської еліти, обмеження доступу до криптоактивів, а також інші обмеження.

Розглядаються і санкції проти державних підприємств РФ, які ще не потрапили до "чорних списків", наприклад, у сфері авіації та кораблебудування.

За словами джерел, вивчаються варіанти заборони на імпорт із Росії продукції зі сталі, заборона нових інвестицій в енергетичний сектор Росії та експорт до РФ предметів розкоші.