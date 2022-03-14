Оффшоры "все", порты на очереди: итоги на экономическом фронте 14 марта

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Нападение на Украину, по замыслу кремля, должно было стать проявлением силы и влиятельности россии, с которой "весь мир должен считаться". Руководство страны думало, что может ставить ультиматумы НАТО и США, изменять мировой порядок и возвращать ход истории, отменяя решение о вступлении стран в те или иные военно-политические блоки.

Но реальность оказалась полностью противоположной. Вместо расширить сферы своего влияния, россия начала терять даже то влияние, которое имело раньше. Даже традиционный козырь россии – энергетический шантаж Европы – может уйти в прошлое вместе с реализацией ЕС планов по снижению зависимости от энергетических ресурсов агрессора.

Страна превратилась в изгнанника, бизнес с которым стал таким же токсичным, как и бизнес с Сирией или Северной Кореей. И за такой переход россияне будут расплачиваться еще не одно поколение.

Собственно, платить они начинают уже сейчас: отсутствием наличного доллара, более дорогими дефицитными автомобилями, полыми полками в магазинах бытовой техники и гаджетов или исчезающими рабочими местами.

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Новые санкционные пакеты

Поскольку уже введенные против россии санкции пока не сдерживают агрессии россии против Украины, США и Евросоюз прибегают к принятию новых санкционных пакетов против целых секторов российской экономики.

В этот день новые санкции против россии приняли в ЕС. Новые ограничения, по сообщениям СМИ, будут предусматривать запрет на экспорт в РФ автомобилей стоимостью свыше 50 тыс. евро, лодок, самолетов, кресельных подъемников, мотоциклов стоимостью свыше 5 тыс. евро.

Кроме этого, ЕС вслед за США решили отменить россии статус крупнейшего торгового содействия, что откроет путь странам Европы к введению высоких пошлин на российскую продукцию.

Хотя окончательного перечня новых экономических ограничений против россии еще нет, однако, по информации источников издания Bloomberg, они могут включать запрет на импорт из россии продукции из стали, запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор и экспорт в страны агрессора предметов роскоши.

Новые санкции ЕС также могут касаться крупнейших нефтяных компаний россии: "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". Эти три компании уже подпадают под санкции ЕС по кредитам и финансированию долга. Согласно новым ограничениям граждане стран блока не смогут инвестировать в них. Это заморозит финансирование российских компаний из источников в ЕС в новые проекты по производству и разведке всех видов ископаемого топлива.

О новых санкциях против россии заговорили и в США. Среди прочего они могут включать блокировку морских путей для российских судов и расширение эмбарго на российские товары.

К антироссийской коалиции решили присоединиться даже оффшоры. Первыми поддержать санкции Запада против агрессора решили Багамские острова. Этот оффшор больше не будет проводить финансовые расчеты с россиянами и белорусами, против которых США ввели санкции.

Новые санкции против российской верхушки уже заставляют многих российских олигархов изменять свое отношение к политике их страны. Так, после ареста 142-метровой яхты в Италии российский олигарх Андрей Мельниченко заявил, что нам срочно нужен мир. Вероятно, олигарх почувствовал, что каждый новый день войны может стоить ему потери все большего количества дорогостоящего имущества за границами россии.

Нет McDonald's – нет и булочек: начало "эффекта домино"

С началом рабочей недели международные компании снова активизировались в своем протесте против страны-агрессора. 7 компаний заявили о выходе или приостановлении деятельности на российском рынке, который в результате потеряет около 15 привычных брендов. Еще 6 компаний останавливают инвестиции, рекламу или определенным образом сворачивают бизнес.

Решения компаний могут стоить россии не менее пяти тысяч рабочих мест. Такие потери на рынок труда понесет из-за прекращения поставок, инвестиций и деятельности российского завода известного производителя шин Bridgestone, прекращения поставок и операционной деятельности косметической компании Amway и решения о более расширенном сворачивании бизнеса американского банка Citigroup.

Интересно, что начали покидать рынок и производители, являвшиеся частью цепочек поставок для компаний, прекративших работу раньше. Так, снабжающих замороженных булочек для бургеров McDonald's – компания Grupo Bimbo – приостанавливает свою деятельность в россии. На производстве компании трудится более 350 сотрудников.

Последствия выхода глобальных компаний догнали и сферу креативных индустрий. Так, из-за прекращения работы в россии Universal, Warner и Sony Music российские стриминговые сервисы Яндекс.Музыка и VK Музыка не могут добавлять новые треки западных исполнителей.

Кроме Amway, о планах сократить свои связи с российским рынком сообщили еще две сетевые косметические компании. Украинские офисы Avon и Oriflame сообщили, что компании останавливают инвестиции и экспорт из своих российских заводов.

Кроме того, японский производитель принтеров и цифровой техники Ricoh приостанавливает поставки в россию, финский холдинг SRV сворачивает свой строительный бизнес, а тайваньский производитель лэптопов ASUS разрабатывает план "эвакуации" бизнеса и работников.

Есть потери и среди ІТ-компаний: о полном прекращении работы на рынках россии и Беларуси заявили компании Honeywell и Terrasoft.

Впрочем, остаются и те, кто все еще пытается усидеть на двух стульях одновременно. Сразу два фармацевтических гиганта – Bayer и Pfizer – заявили об остановке инвестиций в страну-агрессор. Bayer также обещает снизить маркетинговую активность и развитие бизнеса на рынке. Однако ни одна из компаний не прекращает поставки, продажи и производства на территории страны-агрессора.

Во всем цивилизованном мире становится понятно, что россия – это террорист. Commerzbank, Deutsche Bank и BNP Paribas даже отключили российские подразделения от своих основных компьютерных систем из-за опасений кибератак.