За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на майже 4 мільярда
За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від банків 782 пільгові кредити на загальну суму 3,7 млрд грн, з яких 562 кредити – від банків державного сектору економіки на 1,5 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 8 884 кредити на загальну суму 35,2 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 6 536 кредитів на 17,6 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 53 026 кредитів на 212,5 млрд грн, з яких станом на 6 травня:
- 17,85 млрд грн – на інвестиційні цілі;
- 60,42 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
- 37,63 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 14,30 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
- 57,39 млрд грн – на антивоєнні цілі;
- 11,43 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту програми підписано 87 848 кредитних договорів на 302,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 60 046 договорів на 134,6 млрд гривень.
Економічна правда.