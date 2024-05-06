За тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на майже 4 мільярда 

За минулий тиждень у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від банків 782 пільгові кредити на загальну суму 3,7 млрд грн, з яких 562 кредити – від банків державного сектору економіки на 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 8 884 кредити на загальну суму 35,2 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 6 536 кредитів на 17,6 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 53 026 кредитів на 212,5 млрд грн, з яких станом на 6 травня:

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17,85 млрд грн – на інвестиційні цілі;

60,42 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

37,63 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

14,30 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

57,39 млрд грн – на антивоєнні цілі;

11,43 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 87 848 кредитних договорів на 302,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 60 046 договорів на 134,6 млрд гривень.

Економічна правда.

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