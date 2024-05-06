УЗ від початку року перевезла рекордну за час великої війни кількість вантажів на експорт

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"Укрзалізниця" від початку року перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт. Так, за січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Такий показник на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року.

"У 2024 році серед наших пріоритетів – нарощування обсягів вантажоперевезень, зокрема експорту, надважливого для економіки держави. Попри те, що ворог активізував свої удари по залізничній інфраструктурі, за результатами роботи впродовж останніх 4 місяців маємо рекордний показник перевезених вантажів у цьому сполученні", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

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Серед основних вантажів, які експортувалися залізницею у 2024 році:

зерно – 12,9 млн тонн;

залізна і марганцева руда – 12,5 млн тонн;

чорні метали – 1,6 млн тонн;

мінбудматеріали – 867 тис тонн.

Загалом за січень-квітень 2024 року було перевезено 59,9 млн тон вантажів, що на 28,7% більше аналогічного періоду минулого року.

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Після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи влітку минулого року 1 300 суден скористалися тимчасовим морським маршрутом, створеним Україною та міжнародними партнерами.