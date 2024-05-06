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УЗ від початку року перевезла рекордну за час великої війни кількість вантажів на експорт

Понеділок, 6 травня 2024, 10:41 - Анастасія Дячкіна
 
фото: уз

"Укрзалізниця" від початку року перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт. Так, за січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів. 

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці". 

Такий показник на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року.

"У 2024 році серед наших пріоритетів – нарощування обсягів вантажоперевезень, зокрема експорту, надважливого для економіки держави. Попри те, що ворог активізував свої удари по залізничній інфраструктурі, за результатами роботи впродовж останніх 4 місяців маємо рекордний показник перевезених вантажів у цьому сполученні", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко. 

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Серед основних вантажів, які експортувалися залізницею у 2024 році: 

  • зерно – 12,9 млн тонн;
  • залізна і марганцева руда – 12,5 млн тонн;
  • чорні метали – 1,6 млн тонн;
  • мінбудматеріали – 867 тис тонн. 

Загалом за січень-квітень 2024 року було перевезено 59,9 млн тон вантажів, що на 28,7% більше аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо: 

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Після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи влітку минулого року 1 300 суден скористалися тимчасовим морським маршрутом, створеним Україною та міжнародними партнерами.

Укрзалізниця експорт зерно
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Економічна правда
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