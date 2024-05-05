Потужності Rheinmetall у середньостроковій перспективи зростуть до 1 млн снарядів на рік

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Цього року німецька компанія Rheinmetall очікує, що її потужність складе 700 000 снарядів на рік, а в середньостроковій перспективі зросте до 1,1 мільйона снарядів на рік.

Про це повідомляє керівник Rheinmetall Арміна Паппергера, передає Handelsblatt.

Rheinmetall наразі зосереджена на виробництві артилерійських боєприпасів. Цього року компанія з Дюссельдорфа в Україну поставлять "сотні тисяч снарядів". Це включає прототипи артилерійських снарядів з дальністю стрільби 100 кілометрів.

До російської атаки потужність Rheinmetall становила близько 70 000 снарядів на рік. Цього року компанія, акції якої котируються на біржі DAX, очікує, що її потужність складе 700 000 снарядів, а в середньостроковій перспективі зросте до 1,1 мільйона.

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Нагадаємо:

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виробництва боєприпасів, військових машин, пороху та систем ППО.

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Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре завода по производству боеприпасов, военных машин, пороха и систем ПВО.