Один з найбільших американських банків Citigroup закриває низку напрямів у Росії

Американський банк Citigroup згорне роботу за кількома напрямками та не залучатиме нових клієнтів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ми негайно завершуємо оцінку наших операцій в Росії", – пише компанія, що заявила про закриття роботи у споживчому сегменті РФ ще у квітні 2021 року.

"Тепер ми вирішили розширити сферу нашого виходу, аби включити інші напрямки бізнесу та продовжувати зменшувати операції та ризики, що залишилися. Через характер роботи з банківськими та фінансовими послугами, виконання цього рішення потребує часу", – заявили у Citigroup.

Citigroup має найбільші ризики в Росії серед американських банків обсягом майже 10 млрд доларів. Раніше компанія прогнозувала, що може втратити майже половину цієї суми за найгіршого сценарію.

У компанії додали, що " вирішили перестати залучати будь-який новий бізнес чи клієнтів". Банк допомагатиме транснаціональним корпораціям, багато з яких займаються згортанням своєї роботи в РФ.

За даними Федрезерву США, Citigroup є четвертим найбільшим банком Штатів після JP Morgan, Bank of America та Wells Fargo.

Нагадуємо:

JPMorgan, найбільший банк США, згортає свою діяльність в Росії та завершує вже наявні зобов’язанні в країні.

Goldman Sachs Group Inc. заявила, що планує згорнути свої операції в Росії. Інвестбанк став першим серед великих банків з Волл-стріт, який виходить з РФ через війну проти України.