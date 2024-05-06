Реформа автобусних перевезень: як їздити за кордон без страждань

Згадайте свою останню поїздку автобусом за кордон. Впевнений – охочих повторити цей досвід, на жаль, буде небагато.

Це ж підтверджують результати опитування, проведеного за ініціативи Міністерства відновлення та підтримки проєкту "Трансформація комунікацій" (USAID). Більше 30% пасажирів, що їздили за кордон у піковий сезон, не готові рекомендувати поїздку автобусом.

Війна, відсутність авіасполучення та обмеженість залізничного транспорту зробили поїздки автомобільним транспортом за кордон ключовими для українського пасажира. Минулого року пасажиропотік автобусами склав 7,5 млн людей, залізницею – 2,2 млн.

Для розуміння, у 2021 році, коли авіасполучення було доступне, за кордон автобусами поїхало трохи більше 1 мільйона пасажирів.

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У Європі автобусні перевезення є популярними та комфортними. В Україні вони є швидше необхідними за відсутності інших альтернатив. Питання стану автобуса, черг на кордоні, кваліфікації водіїв – це лише кілька чинників, які можуть повністю зіпсувати подорож.

Враховуючи те, що зараз автобусні перевезення вимушено стали №1, реформа сфери є критично необхідною. Щоб поїздки за кордон автобусами дійсно були №1, а пасажири хотіли обирати подорож автотранспортом, команда Міністерства відновлення під керівництвом Віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова розпочала розпочала нелегкі зміни. Що саме робимо – розповідаю нижче.

Середня тривалість подорожі – 30 годин, з яких 7 – у черзі на кордоні

Для розробки будь-якої результативної політики потрібні дані, бажано коректні. Що ж відбувається із даними та інформацією у сфері поїздок автобусами. Якщо коротко, то їх було критично мало.

На рівні держави ніхто і ніколи не створював повноцінну транспортну модель з урахуванням пасажиропотоків, попиту та пропозиції. Також держава не збирала інформацію, чи задоволені наші пасажири тим рівнем послуг, які надаються. Останнє – ми вже зробили.

За підтримки міжнародних партнерів ми провели дослідження. Його результати багато в чому очікуванні, проте кілька цифр, м’яко кажучи, "вражають". До прикладу, український пасажир, а це у більшості жінки з дітьми, перебуває в автобусі 30 годин, з них сім – це середня тривалість черги перед кордоном.

Хоча період проведення опитування припав на сезонне зростання пасажиропотоку – літо та початок осені минулого року, проте це дозволило нам зафіксувати критичні моменти.

Ще один факт – майже 30% незадоволених поїздкою пасажирів. Серед найбільших проблем українці виділяють уже згадані черги на кордонах (30%), некомфортні умови в автобусі (17%), невідповідність розкладу руху (14%), відсутність зручного маршруту (11%).

З найбільш показових цифр також те, що 26% пасажирів купують квитки на автобуси через профільні групи в соціальних мережах. Фактично така ж кількість українців використовує сайти відомих перевізників чи агрегаторів. Можемо припустити, що перші мають проблеми із легальністю перевезень.

Зокрема, не мати офіційного дозволу на виконання маршруту за затвердженою процедурою від Міністерства та інших країн. Окрім цього, 20% пасажирів їхали за кордон автобусом, де менше 20 місць. Важливо, що отримати дозвіл на регулярний маршрут з таким транспортом відповідно до законодавства неможливо.

Цифровізація та оптимізація процесів – в основі всіх змін

Проблема пасажирських перевезень в Україні комплексна. Це не лише про застарілий автопарк чи черги, це також про бюрократизованість процедури отримання дозволів та відкриття маршрутів, відсутність "єдиного вікна" для пасажира, застарілі автостанції та вокзали – більшість яких ніби застигла в 90-х.

Зараз ми працюємо над кількома ключовими елементами реалізації реформи, де фактично у центрі всього – цифровізація та автоматизація процесів, мінімізація людського впливу.

Йдеться про три продукти – єЧерга для автобусів, онлайн-портал для пасажира та перевізника, онлайн-кабінет перевізника для відкриття маршрутів. Звичайно, поруч з цим ми займаємось нормативкою, яка не оновлювалась з 2004 року.

єЧерга має вирішити проблему тривалого очікування на кордоні. Більше року послуга успішно працює з вантажівками. Завдяки цьому водії можуть керувати своїм часом, а перевізники – мінімізувати збитки.

Минулого літа ми почали тестувати цей інструмент для автобусів. Сьогодні єЧерга масштабована на всі пункти пропуску, щоб зібрати дані про рух автобусів, виконання маршрутів та навантаження на кордон.

За результатами тестування ми дали можливість на 11 пунктах пропуску обирати час перетину кордону автобусами. Це 10 пунктів пропуску з Молдовою та "Ягодин – Дорогуськ" з Польщею. Тепер на цих переходах кожен автобус має часовий слот відповідно до графіку руху. Простими словами – там пасажири більше не чекають в черзі годинами, а перетинають кордон відповідно до графіку руху.

Налаштуванню цієї опції передує величезна робота з прикордонниками та митниками щодо пропускної спроможності, оцифрування маршрутів, дозволів, верифікація всіх маршрутів на предмет виконання, закриття неактуальних.

Фактично ми створюємо мережу актуальних маршрутів, щоб кожен пункт пропуску мав коректне слотування. Після "відпрацювання" виконання маршрутів на кожному пункті пропуску зможемо запропонувати такі слоти для кожного автобуса.

До того ж, така система дозволить легко вирахувати нелегалів, оскільки стати в чергу можливо буде лише ліцензованому перевізнику з офіційним дозволом. Тобто потреба проводити окремі перевірки чи рейди згодом відпаде.

Онлайн портал для пасажира та перевізника. Мова йде про створений на основі Реєстру міжнародних маршрутів сайт https://autobus.gov.ua/. Наразі ми його тестуємо та налаштовуємо інтеграцію з перевізниками.

Для нас як для держави це інструмент моделювання транспортних потоків, розуміння ситуації на ринку, створення умов для розширення мережі маршрутів. Для перевізників портал дає можливість проаналізувати, які маршрути ще "вільні" та ухвалювати рішення про відкриття нових.

Для пасажира портал має стати єдиним місцем для пошуку зручного легального маршруту. У результаті повноцінного запуску порталу пасажир зможе обрати легальний маршрут та перевізника, придбати квиток безпосередньо у компанії та залишити зворотній зв’язок.

Онлайн-кабінет перевізника для відкриття міжнародних маршрутів. Загалом, це інструмент, де перевізник зможе самостійно відкривати, змінювати, продовжувати чи закривати маршрут без потреби місяцями очікувати на рішення Міністерства.

Окрім переведення всіх процедур "у цифру", ми також спрощуємо сам порядок відкриття маршруту, зменшуємо кількість необхідних документів, передбачаємо автоматичну перевірку там, де це можливо.

До прикладу, вся інформація про автобуси є в кабінеті ліцензіата, тому подавати окремий пакет документів про транспортні засоби немає необхідності. Зараз же процедура може займати до року часу та вимагає низку паперових документів.

Наша мета, щоб перевізник сам "будував" маршрут в системі та у швидкий термін отримував рішення про відкриття маршруту. Наразі вже майже десять перевізників тестують цей функціонал.

Що у підсумку реформа дає ключовим сторонам? Для пасажира це можливість знайти легальний маршрут та перевізника на офіційному державному ресурсі, почати та завершити поїздку вчасно без черги на кордоні та залишити зворотній зв’язок про поїздку.

Для перевізника – це швидке та легке відкриття маршрутів, економія ресурсів завдяки відсутності потреби стояти в чергах, можливість інтеграції з державним ресурсом для продажу квитків.

Держава ж у підсумку має вперше отримати актуальну мережу маршрутів, інструменти для запобігання нелегальним перевезеннням та відповідно збільшення надходжень до бюджету.