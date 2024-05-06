Обстріл Сумщини: у Міненерго розповіли, скільки було знеструмлено споживачів через удар

Через нічний обстріл на Сумщині було знеструмлено понад 400 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Сьогодні вночі ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру на Сумщині. Одномоментно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у м. Суми та населених пунктах області", - йдеться у повідомленні.

Також знеструмлювалися споживачі на Харківщині. Станом на ранок споживачів частково заживили. У Сумській області залишається без напруги 91 населений пункт.

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Нагадаємо:

Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумській області, пошкодивши серед іншого високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго".