Воєнна економіка Росії позбавляє нафтову галузь робочої сили - Bloomberg

Російська нафтогазова промисловість стикається з нестачею робочої сили, оскільки мобілізація російської економіки на війну та демографічна криза загострює кризу кадрів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами аналітиків і рекрутерів, які працюють у цій галузі, енергетичні компанії змушені конкурувати за працівників з російською армією і виробниками зброї. Один лише аванс для солдата, який воює в Україні, може бути еквівалентним майже річній зарплаті середньостатистичного працівника нафтогазової галузі.

Ця проблема не є абсолютно новою - Росія стикається зі скороченням працездатного населення протягом майже двох десятиліть. Падіння народжуваності в 1990-х роках було першопричиною, а пандемія Covid додала виклику, але вторгнення в Україну зробило його набагато гострішим.

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Згідно з останніми звітами російського центрального банку, брак кадрів зараз б'є по підприємствах у всіх галузях економіки. Хоча нафтогазова галузь, як видається, працює безперебійно, це може мати більш довгостроковий вплив.

"Дефіцит кадрів торкнувся навіть заможних галузей, - каже президент однієї з рекрутингових компаній РФ Олексій Захаров. "Нафтогазовий сектор може дозволити собі залучати працівників з вищими зарплатами, але держава конкурує, пропонуючи військові контракти".

За оцінками московської компанії Kasatkin Consulting, колишнього дослідницького центру Deloitte в регіоні, російському нафтогазовому сектору цього року не вистачає близько 40 000 працівників. За даними найбільшої російської рекрутингової платформи hh.ru, у першому кварталі галузь збільшила кількість оголошень про вакансії в Інтернеті на 24% порівняно з минулим роком, шукаючи не лише кваліфікований персонал, але й низькокваліфікованих робітників.

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"У цій галузі відкриті вакансії для електриків, водіїв, механіків, зварювальників, машиністів, різноробочих, менеджерів з продажу, інженерів-конструкторів, продавців", - зазначила керівник відділу регіональних зовнішніх комунікацій hh.ru. Анна Осипова.

Економічна правда.