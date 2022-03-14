"Терміново потрібен мир". Російський мільярдер попередив про дефіцит продуктів через війну в Україні

Андрій Мельниченко Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Російська військова агресія в Україні може призвести до розгону продовольчої інфляції та глобального дефіциту продуктів.

Про це заявив мільярдер Андрій Мельниченко виданню Reuters.

"Однією з жертв цієї кризи стане сільське господарство та продовольство. Він уже призвів до стрімкого зростання цін на добрива, які стали недоступними для фермерів. Тепер він призведе до ще більш високої продовольчої інфляції в Європі та ймовірного дефіциту продовольства у найбідніших країнах світу", – спрогнозував Мельниченко.

Він назвав те, що відбувається в Україні, "воістину трагічним" і заявив: "Нам терміново потрібен мир". Мельниченко народився у Білорусі, його мати – українка, пише Reuters.

Мельниченко донедавна був бенефіціаром виробника мінеральних добрив "Єврохім". 9 березня Мельниченко потрапив під санкції ЄС, запроваджені у відповідь на початок війни РФ в Україні.

Після цього бізнесмен був змушений піти з посад члена ради директорів та невиконавчого директора СУЕК та "Єврохіма" і знизити частки в компаніях до 0%. До санкцій мільярдеру належало 100% акцій "Єврохіму" та 92,2% СУЕК.

У коментарі Forbes Мельниченко наголосив, що не має відношення до подій в Україні та вважає запроваджені проти нього обмеження абсурдними.

Минулого тижня газета La Repubblica повідомила, що влада Італії в рамках санкцій ЄС заарештувала 142-метрову яхту Мельниченка Sailing Yacht A. Судно вважається найбільшою у світі приватною вітрильною яхтою, його вартість оцінюється в 530 млн євро.