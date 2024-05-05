Foxconn, яка збирає IPhone, підтверджує рекордні продажі у квітні

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Тайванська компанія Foxconn, найбільший у світі виробник електроніки за контрактом і найбільший збирач iPhone від Apple, в неділю підтвердила, що очікує зростання доходів у другому кварталі.

Про це повідомляє Reuters.

Виручка від реалізації інтелектуальної споживчої електроніки, включаючи смартфони, у квітні продемонструвала "значне зростання" у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Квітневий дохід сягнув 15,83 млрд дол, що, за її словами, є найвищим показником за аналогічний період і означає зростання на 19% у річному обчисленні.

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Акції Foxconn виросли майже на 50% в цьому році в порівнянні з 13% зростанням на більш широкому ринку.

У п'ятницю вони закрилися на 1,3%.

Економічна правда

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