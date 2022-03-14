Pfizer не може зупинити поставки ліків в РФ, але весь прибуток з них віддасть для України

Фармкомпанія Pfizer заявила, що не може зупинити поставки ліків громадянам Росії, але весь прибуток з продажів в РФ віддасть на гуманітарну допомогу в Україні.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Pfizer дійшла висновку, що добровільна пауза в потоці наших ліків до Росії буде прямим порушенням нашого основоположного принципу поставити пацієнтів на перше місце. Припинення доставки ліків, включаючи лікування раку або серцево-судинної системи, спричинить значні страждання пацієнтів і потенційну втрату життя, особливо серед дітей та літніх людей", – заявила компанія.

Водночас Pfizer "негайно передає весь прибуток нашої російської дочірньої компанії на цілі, які надають пряму гуманітарну підтримку народу України". Також компанія не розпочинатиме нові клінічні випробування в Росії і не залучатиме нових пацієнтів до поточних, але надаватиме необхідні ліки тим, хто вже був учасником випробувань.

"Нарешті, хоча Pfizer не володіє і не керує жодними виробничими ділянками в Росії, ми припинимо всі заплановані інвестиції з місцевими постачальниками, спрямовані на створення виробничих потужностей у країні", – резюмує компанія.

Нагадуємо:

Німецький фармацевтичний гігант Bayer призупиняє інвестиції в РФ і Білорусі, а також припиняє увесь неосновний бізнес у цих країнах.