У квітні українці пригнали з-за кордону менше легковиків, ніж у березні
Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".
Порівняно з квітнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 30%. Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 6%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.
Далі йдуть:
- дизельні – 24%;
- електромобілі – 17%;
- авто з ГБО – 6%;
- гібриди – 5%.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1106 од.;
- RENAULT Megane - 916 од.;
- SKODA Octavia - 732 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 586 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 511 од.;
- NISSAN Leaf - 497 од.;
- NISSAN Rogue - 482 од.;
- AUDI Q5 - 466 од.;
- TESLA Model 3 - 414 од.;
- AUDI A4 - 373 од.
Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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Нагадаємо:
У квітні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 71% ринку нових легковиків, що на 2 в.п. менше, ніж торік. Водночас зростає попит на електромобілі.