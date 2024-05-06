У квітні українці пригнали з-за кордону менше легковиків, ніж у березні 

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 19,8 тис вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром".

Порівняно з квітнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 30%. Водночас, відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 6%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

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Далі йдуть:

дизельні – 24%;

електромобілі – 17%;

авто з ГБО – 6%;

гібриди – 5%.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

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VOLKSWAGEN Golf - 1106 од.;

RENAULT Megane - 916 од.;

SKODA Octavia - 732 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 586 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 511 од.;

NISSAN Leaf - 497 од.;

NISSAN Rogue - 482 од.;

AUDI Q5 - 466 од.;

TESLA Model 3 - 414 од.;

AUDI A4 - 373 од.

Середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тис уживаних легковиків, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Нагадаємо:

У квітні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 71% ринку нових легковиків, що на 2 в.п. менше, ніж торік. Водночас зростає попит на електромобілі.