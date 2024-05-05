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Ворог завдав удару по Словʼянській ТЕС

Неділя, 5 травня 2024, 17:21 - Володимир Тунік-Фриз
 
Володимир Проскунін

У першій половині дня 5 травня ворог завдав удар 5 ракетами по Словʼянській ТЕС на Донеччині.

Про це повідомляє Суспільне Донбас із посиланням на керівника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна.

"Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", - розповів Володимир Проскунін.

Внаслідок обстрілу постраждалих не було. Удар був зокрема касетними боєприпасами.

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Економічна правда

ТЕС війна Донбас
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