Ворог завдав удару по Словʼянській ТЕС
Неділя, 5 травня 2024, 17:21 -
У першій половині дня 5 травня ворог завдав удар 5 ракетами по Словʼянській ТЕС на Донеччині.
Про це повідомляє Суспільне Донбас із посиланням на керівника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна.
"Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", - розповів Володимир Проскунін.
Внаслідок обстрілу постраждалих не було. Удар був зокрема касетними боєприпасами.
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Економічна правда
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