Японський виробник принтерів і фотоапаратів Ricoh призупинив поставки в РФ

Японська компанія Ricoh, яка спеціалізується на виробництві принтерів, фотоапаратів та інших багатофункціональних пристроїв, заявила про призупинення поставок до РФ.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Зараз Україна та прилеглі території стикаються з серйозною гуманітарною кризою, багато людей, включаючи мирних жителів, загинули або були змушені евакуюватися за кордон.

Ricoh Group глибоко засмучена цими трагічними подіями та висловлює глибокі співчуття жертвам", - йдеться у заяві.

"У світлі цих осбавин" компанія тимчасово призупиняє поставки продукції в РФ.

Також Ricoh надає допомогу постраждалим, зокрема, через пожертвування Міжнародному Червоному Хресту.

Ricoh - японська компанія, що виробляє багатофункціональні пристрої, лазерні принтери, цифрові фотоапарати і відеокамери, мікросхеми і напівпровідники, програмне забезпечення і мережеві рішення.

Екноомічна правда