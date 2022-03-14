Японський виробник принтерів і фотоапаратів Ricoh призупинив поставки в РФ
Японська компанія Ricoh, яка спеціалізується на виробництві принтерів, фотоапаратів та інших багатофункціональних пристроїв, заявила про призупинення поставок до РФ.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Зараз Україна та прилеглі території стикаються з серйозною гуманітарною кризою, багато людей, включаючи мирних жителів, загинули або були змушені евакуюватися за кордон.
Ricoh Group глибоко засмучена цими трагічними подіями та висловлює глибокі співчуття жертвам", - йдеться у заяві.
"У світлі цих осбавин" компанія тимчасово призупиняє поставки продукції в РФ.
Також Ricoh надає допомогу постраждалим, зокрема, через пожертвування Міжнародному Червоному Хресту.
Ricoh - японська компанія, що виробляє багатофункціональні пристрої, лазерні принтери, цифрові фотоапарати і відеокамери, мікросхеми і напівпровідники, програмне забезпечення і мережеві рішення.
Екноомічна правда
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