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Багами долучилися до санкцій проти Росії та Білорусі

Понеділок, 14 березня 2022, 08:55

Центральний банк Багам заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції росіян та білорусів, на яких поширюється дія санкцій Заходу.

Про це йдеться у заяві центробанку Багамських островів.

"Після обговорення з урядом Багам та належного урахування інтересів юрисдикцій й фінансового сектору, агентства, що входять до структури Групи регулювання фінансових послуг, забороняють усім, хто має право на роботу з або за посередництва Багам, брати участь у транзакціях підсанкційних фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із росією та білоруссю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця постанова стосується усіх осіб, проти яких діють санкції США, Канади, Великої Британії та ЄС, запроваджені через військову агресію проти України.

Багами – один із найбільших світових офшорних центрів, в якому проводять фінансові операції багато компаній.

Економічна правда

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