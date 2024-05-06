Окупанти пошкодили високовольтний об'єкт "Укренерго" на Сумщині
Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумській області, пошкодивши серед іншого високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго".
Джерело: "Укренерго" у Telegram
Дослівно НЕК: "Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго". Аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів".
Деталі: Повідомляється, що окупанти не припиняють атакувати і енергооб’єкти у Харківській області.
Увечері 5 травня дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго.
"Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації", − пояснили в "Укренерго".
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що росіяни завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах Сумщини, у Сумах розгортали "пункти незламності".
- Російські війська в ніч на 6 травня атакували Сумську область 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", 12 ворожих дронів знищила українська ППО.