"Укрпошта" продала на аукціонах 322 старих авто майже на 4 мільйони
АТ "Укрпошта" провело у системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів, на яких продала 322 автомобілі.
Про це повідомила пресслужба Prozorro.Продажі.
"Цього тижня Укрпошта успішно провела в системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів з продажу старих автівок. Всього на торгах було реалізовано 322 автомобілі на понад 3,88 млн гривень", – йдеться в повідомленні.
За даними компанії, позмагатися за автомобілі прийшло 27 учасників, а сумарно вартість активів під час торгів зросла на 63%.
Найвища конкуренція була на торгах з продажу 15 автівок одним лотом. На цей аукціон прийшло 11 учасників – фінальна ціна активу сягнула 320 тис грн проти 61,1 тис грн стартової.
Найбільша кількість автомобілів, проданих одним лотом, та водночас найдорожчий реалізований лот – 134 автівки фінальною вартістю 1,65 млн грн.
Станом на 3 травня "Укрпоштою" оголошено ще 10 онлайн-аукціонів з продажу старих автомобілів.
Нагадаємо:
У кінці квітня "Укрпошта" виставила на продаж у системі Prozorro.Продажі 531 свій автомобіль, здебільшого 90-х та 2000-х років, щоб зібрати кошти на оновлення автопарку.
На перших аукціонах "Укрпошта отримало 3,28 млн грн, що на 60% більше стартової ціни.
"Укрпошта" у соцмережі X (Twitter) нестандартно відреагувала на критику новини про продаж компанією 531 своїх старих авто.
"Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не йоб**лись. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон", – йдеться в повідомленні.