"Укрпошта" продала на аукціонах 322 старих авто майже на 4 мільйони

АТ "Укрпошта" провело у системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів, на яких продала 322 автомобілі.

Про це повідомила пресслужба Prozorro.Продажі.

"Цього тижня Укрпошта успішно провела в системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів з продажу старих автівок. Всього на торгах було реалізовано 322 автомобілі на понад 3,88 млн гривень", – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, позмагатися за автомобілі прийшло 27 учасників, а сумарно вартість активів під час торгів зросла на 63%.

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Найвища конкуренція була на торгах з продажу 15 автівок одним лотом. На цей аукціон прийшло 11 учасників – фінальна ціна активу сягнула 320 тис грн проти 61,1 тис грн стартової.

Найбільша кількість автомобілів, проданих одним лотом, та водночас найдорожчий реалізований лот – 134 автівки фінальною вартістю 1,65 млн грн.

Станом на 3 травня "Укрпоштою" оголошено ще 10 онлайн-аукціонів з продажу старих автомобілів.

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Нагадаємо:

У кінці квітня "Укрпошта" виставила на продаж у системі Prozorro.Продажі 531 свій автомобіль, здебільшого 90-х та 2000-х років, щоб зібрати кошти на оновлення автопарку.

На перших аукціонах "Укрпошта отримало 3,28 млн грн, що на 60% більше стартової ціни.

"Укрпошта" у соцмережі X (Twitter) нестандартно відреагувала на критику новини про продаж компанією 531 своїх старих авто.

"Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не йоб**лись. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон", – йдеться в повідомленні.