Україна передала надлишок електроенергії з енергосистеми до Польщі

Сьогодні в ранкові години на запит НЕК "Укренерго" активовано передачу надлишків електроенергії з енергосистеми України до енергосистеми Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Так, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога не залучалася.

Крім того, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

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Нагадаємо:

Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумській області, пошкодивши серед іншого високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго".