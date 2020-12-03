Прем'єр про повноцінного керівника Міненерго: Шорт-листа кандидатів поки немає

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд буде подавати в Раду кандидатуру повноцінного міністра енергетики, але шорт-листа кандидатів поки немає.

Про це він сказав в інтерв'ю Корреспондент.net.

"Так, ми будемо подавати в Раду кандидатуру міністра енергетики. Шорт-листа кандидатів у нас поки немає. Є лонг-лист, в якому присутні всі діючі заступники, і у кожного з них зберігаються шанси зайняти посаду міністра", - відповів Шмигаль на питання, коли у Міненерго буде повноцінний керівник.

"Звичайно, будемо дивитися і на кандидатів з боку. Але їхнє коло досить вузьке. Це повинні бути дійсно висококласні фахівці, здатні вести правильну політику в енергосекторі. До Нового року певні кроки в цьому напрямку будуть зроблені", - додав він.

Нагадаємо:

20 листопада на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення звільнити тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

При цьому Буславець залишається на посаді першої заступниці т.в.о. міністра енергетики.

Буславець звинувачували в ухваленні рішень на користь енергохолдингу ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.

Сама Буславець відкинула звинувачення про симпатії до ДТЕК та заявила, що вона - "державна людина" з державницьким мисленням.

Крім того, за час керівництва Буславець в Україні гостро постало питання "зелених тарифів" та боргу перед "зеленою" генерацією.

Новим тимчасовим виконуючим обов'язки міністра енергетики призначили заступника Буславець Юрія Бойка (тезка колишнього міністра енергетики в уряді Миколи Азарова).

Раніше ЕП з посиланням на джерела повідомляла, що у найближчі кілька тижнів новим керівником Мніенерго може стати нинішній голова ДП "Енергоринок" Юрій Гнатюк, а Юрій Бойко, який тимчасово виконує обов'язки міністра після звільнення Ольги Буславець, може повернутися на посаду заступника міністра.

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