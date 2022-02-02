Уряд до 2027 року виплачуватиме борги ДПЗКУ

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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд є гарантом за кредитом Державної продовольчо-зернової корпорації перед китайським Ексімбанком - за його словами, якщо компанія не платить – спрацьовує суверенна гарантія на черговий платыж.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

На питання, що ДПЗКУ допустила дефолт, а уряд є гарантом і що робитиме уряд далі, Марченко відповів:

"Уряд є гарантом – заплатимо. Це все проста технічна історія. Є компанія, є суверенна гарантія. Компанія не платить – спрацьовує суверенна гарантія, і ми платимо. Далі застосовуємо примус до цієї компанії".

"У тому вигляді, у якому компанія існувала десять років, – це предмет кримінальних розслідувань проти осіб, які зловживали, які використовували кредити. Це окреме важливе питання.

Думаю, правоохоронні органи мають конкретно зацікавитися цим кейсом і розібратися, чому, як, хто, коли і куди подів кошти кредитів", - додав він.

На питання, чи можуть китайці попросити черговий платіж, а можуть сказати: "Дайте 900 мільйонів доларів", міністр відповів:

"Ні, такого немає. У нас гарантія на черговий платіж. Ми це перевіряли, ми черговий платіж виплачуємо. Такі умови підписаних договорів, іде гарантування чергового платежу".

Читайте більше про те, що відбувається у Держзерновій корпорації у статті ЕП: Дефолт трьох президентів і п'яти урядів: як зернова держкорпорація залишила українцям борг на мільярд доларів

Нагадуємо:

Раніше Мінфін повідомив ЕП, що переказав замість Державної продовольчо-зернової корпорації 2,5 млрд грн виплати за кредитом перед китайським Ексімбанком.

У відомстві нагадали, що згідно кредитного договору між ДПЗКУ та Ексімбанком Китаю погашення відбувається щопівроку: 21 січня та 21 липня.

З суми у 96,4 млн доларів, яку корпорація повинна була сплатити Китаю 21 січня, державний трейдер сплатив лише 8,8 млн доларів. Решту платежу у сумі 87,6 млн доларів було сплачено Міністерством фінансів в рамках держгарантії – це близько 2,5 млрд грн. Переказ відбувся 21 січня.

В грудні 2012 року ДПЗКУ отримала 1,5 млрд доларів кредиту від "Ексімбанку Китаю" під державну гарантію України на поставки українського зерна до Китаю.

Раніше ЕП уже повідомляла, що державна зернова корпорація України не має достатньо коштів на виплати за китайським кредитом. Лише за три квартали 2021 року ДПЗКУ отримала 328 млн грн чистого збитку, а за останні 5 років – 10 млрд грн.

В серпні 2021 року Нацполіція встановила, що службові особи корпорації вчинили розтрату майна – вони нібито проводили експортні операціиї зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю. За даними правохоронців, ці операції нанесли збитків для держкомпанії на понад 57 млн доларів.

Пізніше Нацполіція затримала керівника "ДПЗКУ" Андрія Власенка при спробі втечі з України в аеропорту "Жуляни".

Як раніше повідомляла ЕП, "Батьківщина" дала голоси за бюджет-2021 в обмін на призначення Андрія Власенка в ДПЗКУ. Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від "Батьківщини".

У 2015 році ЕП опублікувала розслідування про вимивання коштів з корпорації: Як ДПЗКУ перетворилася на корпорацію монстрів. За підрахунками ЕП, за 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більше 200 млн дол. Частина коштів була виведена з компанії у 2014 році, коли уже змінилась влада.

Економічна правда