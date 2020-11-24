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Сполучені штати енергетики: як перемога Байдена спровокувала поразку Буславець

Сполучені штати енергетики: як перемога Байдена спровокувала поразку Буславець

Вівторок, 24 листопада 2020, 14:15 - Дмитро Рясний, Микола Топалов
УНІАН
Міненерго втратило голову. Учасники ринку шукають відповіді на два питання: чому Буславець "пішли" і хто буде замість неї. (рос)

Накануне Министерство энергетики Украины потеряло голову: должности и.о. министра лишилась Ольга Буславец. О своем уходе она узнала в день принятого решения, но количество сочувствующих невелико.

Умы всех неравнодушных заняты поиском ответов на два вопроса: почему Буславец "ушли" и кто будет вместо нее.

Завесу тайны вокруг новой кандидатуры министра многие посчитали уже раскрытой: на днях Кабмин назначил и.о. главы Минэнерго Юрия Бойко, но по данным источников ЭП в этом кресле он долго не задержится.

Человеком, который в эти дни готовится перевозить вещи в главный кабинет офиса на ул. Хрещатик,30, является Юрий Гнатюк. Широкому кругу его имя ничего не говорит, да и нужно ли? Ключевая роль потенциального нового первого лица энергетического министерства уравновешивать классовые разрывы между украинскими бизнесменами первого эшелона.

Тут президентской команде работать есть над чем. Задача №1: потушить пожар нависшей угрозы расформирования над регулятором Нацкомиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в разжигании которого Офис президента подозревает Рината Ахметова, недовольного заниженными, как он считает, ставками RAB-тарифов для облэнерго.

Увольнение Буславец, которую с первых дней назначения связывали с ДТЭК, наверняка собьет темп атак дончан на регулятора, но это далеко не единственный плюс перезагрузки министра.

При новом первом лице ведомства может резко возрасти роль зятя второго президента Украины Виктора Пинчука. В отличие от Коломойского с Ахметовым, его производства не избалованы льготами на энергорынке, но при этом тонут в банковских кредитах.

И если раньше до проблем группы EastOne никому не было дела, то с 20 января в Киеве начинается новый отсчет времени: назначенная на этот день инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена требует от украинской власти построения новых линий связи с Белым домом.

А Пинчуку, известному своими связями с демократами, тут есть что предложить.

Увольняли по-английски

"Зеленский считает, что расставаться с людьми можно так же, как раньше было. То есть, он актера взял, не понравился актер, он ему позвонил: "все, ты не работаешь". Так принято в той профессии. Он даже не звонил. Вычеркнул – и все. И менеджеры между собой разберутся. И он так живет здесь", – говорил в одном из своих интервью экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Уколы" Богдана многие считают местью за его преждевременный уход с влиятельной должности. Но у Ольги Буславец была возможность убедиться в том, что в этом конкретном случае бывший соратник президента не преувеличивал.

О своем увольнении она узнала по вышеописанному сценарию.

"Уволили на внеочередном заседании Кабмина в пятницу (20 ноября. – ЕП) вечером. За час до заседания об этом решении ей сказал Шмыгаль. Для нее это стало полной неожиданностью", – так ЭП описал развитие событий их участник.

Сама Буславец отказалась рассказать о причинах своего снятия с должности.

Новый исполняющий

В день увольнения Буславец с первой позиции на это место Кабмин назначил нового временного и.о. министра. Речь идет о Юрие Бойко, который до последнего времени был рядовым замглавы Минэнерго.

С начала 2000-х Бойко работал на руководящих должностях в энергетических предприятиях второго и третьего эшелона.

 
Юрий Бойко
Фото пресс-службы ГП "Энергорынок"

С 2014 года по май текущего года был замом руководителя ГП "Энергорынок" Юрия Гнатюка. Это предприятие до переведения рынка электроэнергии на так называемую либеральную модель выполняло функцию "кассира": оптом выкупало всю производимую в Украине электроэнергию и продавало ее энергоснабжающим компаниям.

В мае Бойко попал в Минэнерго на должность заместителя министра. Ведомством на то время уже руководила Буславец.

Коллеги по цеху отзываются о нем как о довольно жестком управленце.

"Он не является каким-то революционером или бунтарем. Классический бюрократ-энергетик, но несмотря на большой стаж, он достаточно равноудален от крупных финансово-промышленных групп", – говорит собеседник ЭП в Минэнерго.

Чистая биография и управленческий опыт должны помочь Бойко на руководящей должности в министерстве, однако, по данным ЭП, его будущее не связано с креслом министра: уже в ближайшее время он вернется на привычную позицию заместителя.

"Мы в пятницу начали звонить ему с поздравлениями, а он говорит, что ненадолго. Мол, просто держит для кого-то место", – говорит собеседник ЭП.

По его словам, недавно у Бойко были серьезные проблемы со здоровьем из-за которых он планировал вообще уходить из министерства. "Дай Бог ему здоровья, но он сам министром быть не хочет", – говорит источник.

Зачем меняют одного временного на второго

"Ольга Буславец возглавила Министерство энергетики 16 апреля 2020 года. За это время был решен ряд кризисных ситуаций и начата работа над стратегическими реформами энергосектора", – говорится в ролике, созданном через пару дней после увольнения министра.

Из него же можно узнать, что одной из ее заслуг является "прекращение забастовок шахтеров и обеспечение выплат зарплаты горнякам".

Речь идет о событиях полугодичной давности, когда под Офисом президента собирались люди с касками и транспарантами. Такое было при всех украинских президентах, но они воспринимали горняцкие бунты как часть кампании давления на них со стороны элит. В данном случае со стороны Рината Ахметова, империя которого занимает первое место в угольной сфере.

Зеленский реагировал на такого рода акции ручным вмешательством в государственную экономику – требовал погашения долгов по зарплатам. Позже президент не раз подтвердит такую манеру принятия решений.

Это заставляет верить в раскручиваемую сейчас версию причины увольнения Буславец. Она заключается в том, что до Зеленского дошла информация о якобы деструктивной позиции теперь уже бывшего министра энергетики по отношению к крупному государственному производителю электроэнергии НАЭК "Энергоатом".

Суть этой версии в том, что Минэнерго под руководством Буславец на политическом уровне тормозило запуск блоков "Энергоатома" после ремонтных кампаний.

По утверждениям Офиса президента и парламентариев из стана Зеленского, такое поведение Минэнерго по отношению к "Энергоатому" и спровоцировало президента на резкое решение уволить Буславец.

Но тут есть одно "но".

Главный рычаг влияния Министерства энергетики на участников рынка, к которым относится в том числе "Энергоатом", заключается в утверждении их роли (производственной загрузки) в так называемом прогнозном энергетическом балансе Украины.

Минэнерго и правда ограничивало нагрузку на "Энергоатом" в пользу Ахметова. Но тут важно следить за руками: соответствующий пересмотр энергобаланса произошел 28 апреля, то есть через две недели после назначения Буславец на должность.

С тех пор позиция Минэнерго по отношению к атомщикам принципиально не менялась, из-за чего сложно принимать эту версию за главную причину увольнения первой в Украине женщины-министра энергетики.

Кроме прецедента с ограничением в энергобалансе роли "Энергоатома", Буславец была также фигурантом борьбы за повышение доходов энергопоставляющих компаний. Так называемых облэнерго.

Она публично заявляла о необходимости повышения ставок RAB-тарифов, а поскольку главным владельцем облэнерго в Украине является Ахметов, то де-факто речь шла о том, что тогдашний министр лоббировала повышение доходности предприятий олигарха.

Кстати, окружению Ахметова приписывается также роль первой скрипки в сегодняшнем кризисе Нацкомиссии по регулированию энергетики, которая и устанавливала упомянутые "заниженные" RAB-тарифы.

Речь идет об обращении 50 депутатов в Конституционный суд Украины с ходатайством о признании неконституционными президентских указов, которыми были назначены члены НКРЭКУ.

Если принимать во внимание то, что Буславец с самого начала ее выхода в первый эшелон власти связывали с "ДТЭК", а раз так, то ее сегодняшнее увольнение автоматически означает ослабление роли этой группы.

В разговоре с ЭП Буславец сказала, что в ближайшее время остается на должности первого зама и вкратце очертила свой функционал.

"В сферу моей компетенции будут входить вопросы электроэнергетического комплекса и развития рынка электроэнергии, в том числе и формирование технической политики по этому направлению, стратегическая политика в области энергетики, также буду отвечать за направление энергоэффективности".

Но эти перспективы источники ЭП не разделяют. По их словам, в ближайшие несколько недель новым министром может быть назначен сегодняшний глава ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк.

Именно его заместителем в этом госпредприятии несколько лет работал сегодняшний и.о. министра энергетики Бойко.

 
Юрий Гнатюк
фото delo.ua

По данным ЭП, Гнатюка планируют посадить в кресло по "схеме Буславец": решением Кабмина его назначат на должность первого зама, а затем и руководителем в статусе исполняющего обязанности.

Почему так? Причина такая же, как это было и полгода назад, когда стоял вопрос о назначении Буславец: Гнатюк не имеет шансов набрать необходимый минимум голосов в Верховной Раде.

Собеседники ЭП выделяют у Гнатюка две особенности. Первая – он разбирается только в экономическом блоке энергетики. Вторая – беспрекословно соблюдает субординацию. Оба этих критерия были близки и Буславец.

Но если при ней Минэнерго особенно чувствительно реагировало на потребности "ДТЭК", то при новом потенциальном министре с высокой степенью вероятности в фаворе окажется Виктор Пинчук.

По крайней мере, в удовлетворении его потребностей сейчас очень заинтересован Офис президента. И основу этой мотивации представляет роль Пинчука как коммуникатора между Киевом и Вашингтоном.

Если верить отчетам американских лоббистов и слитым перепискам бывшего Госсекретаря США от демократов Хиллари Клинтон, ранее с такой ролью олигарх справлялся на отлично.

При чем оставаясь верным себе зять второго президента Украины традиционно раскладывал яйца сразу в несколько корзин: по его "просьбе" лоббисты помогали налаживать связи с Вашингтоном Виктору Януковичу, а параллельно с этим решался вопрос освобождения из тюрьмы Юлии Тимошенко, которая попала туда благодаря четвертому президенту.

Во времена Януковича Пинчук поддерживал тесный контакт и с тогдашним оппозиционером Арсением Яценюком, а после Майдана фонд бизнесмена помогал налаживать связи с западом уже членам команды Петра Порошенко.

Похоже, о связях и возможностях олигарха хорошо знают и представители новой политической команды, а учитывая историю с уголовными делами против Байдена в Украине, с января 2020 года его помощь для официального Киева может оказаться неоценимой.

Міненергетики уряд Бойко США

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Економічна правда
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