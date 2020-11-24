Замість Буславець Міненерго може очолити голова "Енергоринку" Гнатюк – джерела

Юрій Гнатюк ФОТО DELO.UA

У найближчі кілька тижнів новим керівником Мніенерго може стати нинішній голова ДП "Енергоринок" Юрій Гнатюк, а Юрій Бойко, який тимчасово виконує обов'язки міністра після звільнення Ольги Буславець, може повернутися на посаду заступника міністра.

Про це йдеться у статті ЕП з посиланням на джерела.

Зазначається, що про своє звільнення Буславець дізналась за годину до засідання Кабміну, це для неї стало несподіванкою.

"Звільнили на позачерговому засіданні Кабміну в п'ятницю (20 листопада. - ЕП) ввечері. За годину до засідання про це рішення їй сказав Шмигаль. Для неї це стало повною несподіванкою", - так ЕП описав розвиток подій їхній учасник.

Сама Буславець відмовилася розповісти про причини свого звільнення з посади.

У день звільнення Буславець новим в.о. міністра призначила її заступника Юрія Бойка.

"З 2014 року по травень поточного року він був заступником керівника ДП "Енергоринок" Юрія Гнатюка. Це підприємство до переведення ринку електроенергії на так звану ліберальну модель виконувало функцію "касира": оптом викуповувало всю вироблену в Україні електроенергію і продавало її енергопостачальним компаніям.

У травні Бойко потрапив в Міненерго на посаду заступника міністра. Відомством на той час вже керувала Буславець", - йдеться у статті.

"Він не є якимось революціонером або бунтарем. Класичний бюрократ-енергетик, але незважаючи на великий стаж, він досить рівновіддалений від великих фінансово-промислових груп", - говорить співрозмовник ЕП в Міненерго.

"Чистий біографія і управлінський досвід повинні допомогти Бойко на керівній посаді в міністерстві, однак, за даними ЕП, його майбутнє не пов'язане з кріслом міністра: вже найближчим часом він повернеться на звичну позицію заступника", - пишуть автори статті.

"Ми в п'ятницю почали телефонувати йому з поздоровленнями, а він каже, що ненадовго. Мовляв, просто тримає для кого-то місце", - говорить співрозмовник ЕП.

За його словами, нещодавно у Бойка були серйозні проблеми зі здоров'ям, через які він планував взагалі йти з міністерства. "Дай Бог йому здоров'я, але він сам міністром бути не хоче", - говорить джерело.

У розмові з ЕП сама Буславець сказала, що найближчим часом залишається на посаді першого заступника і коротко окреслила свій функціонал.

"У сферу моєї компетенції входитимуть питання електроенергетичного комплексу і розвитку ринку електроенергії, в тому числі і формування технічної політики за цим напрямом, стратегічна політика в галузі енергетики, також буду відповідати за напрямок енергоефективності", - сказала вона.

Водночас за даними джерел ЕП, у найближчі кілька тижнів новим міністром може бути призначений нинішній глава ДП "Енергоринок" Юрій Гнатюк - саме його заступником в цьому держпідприємстві кілька років працював сьогоднішній в.о. міністра енергетики Бойко.

"За даними ЕП, Гнатюка планують посадити в крісло за "схемою Буславець": рішенням Кабміну його призначать на посаду першого зама, а потім і керівником в статусі виконуючого обов'язки.

Чому так? Причина така ж, як це було і півроку тому, коли стояло питання про призначення Буславець: Гнатюк не має шансів набрати необхідний мінімум голосів у Верховній Раді", - йдеться у статті.

"Співрозмовники ЕП виділяють у Гнатюка дві особливості. Перша - він розбирається тільки в економічному блоці енергетики. Друга - беззаперечно дотримується субординації. Обидва ці критерії були близькі і Буславець.

Але якщо при ній Міненерго особливо чутливо реагувала на потреби "ДТЕК", то при новому потенційному міністра з високим ступенем ймовірності в фаворі виявиться Віктор Пінчук.

Принаймні, в задоволенні його потреб зараз дуже зацікавлений Офіс президента. І основу цієї мотивації представляє роль Пінчука як комунікатора між Києвом і Вашингтоном", - додають автори.

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Економічна правда