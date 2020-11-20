Уряд звільнив очільницю Міністерства енергетики
На позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення звільнити тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.
Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Василь Мокан.
"Уряд ухвалив рішення про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів від 3 червня 2020 року №604 ("Про тимчасове покладання виконання обов'язків Міністра енергетики на Буславець О.А.)", - йдеться у повідомленні.
Новим тимчасовим виконуючим обов'язки міністра енергетики буде заступник Буславець Юрій Бойко.
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Економічна правда
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