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Уряд звільнив очільницю Міністерства енергетики

П'ятниця, 20 листопада 2020, 18:05
 

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення звільнити тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Василь Мокан. 

"Уряд ухвалив рішення про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів від 3 червня 2020 року №604 ("Про тимчасове покладання виконання обов'язків Міністра енергетики на Буславець О.А.)", - йдеться у повідомленні.

Новим тимчасовим виконуючим обов'язки міністра енергетики буде заступник Буславець Юрій Бойко.

Читайте також: В. о. міністра енергетики Ольга Буславець. Про зв'язки з Ахметовим, переговори із "зеленими" та енергетичну кризу

Економічна правда

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