Премьер о полноценном руководителе Минэнерго: Шорт-листа кандидатов пока нет

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство будет подавать в Раду кандидатуру полноценного министра энергетики, но шорт-листа кандидатов пока нет.

Об этом он сказал в интервью Корреспондент.net.

"Да, мы будем подавать в Раду кандидатуру министра энергетики. Шорт-листа кандидатов у нас пока нет. Есть лонг-лист, в котором присутствуют все действующие заместители, и у каждого из них сохраняются шансы занять должность министра", - ответил Шмыгаль на вопрос, когда у Минэнерго будет полноценный руководитель.

"Конечно, будем смотреть и на кандидатов со стороны. Но их круг достаточно узок. Это должны быть действительно высококлассные специалисты, способные вести правильную политику в энергосекторе. До Нового года определенные шаги в этом направлении будут сделаны", - добавил он.