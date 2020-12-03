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Премьер о полноценном руководителе Минэнерго: Шорт-листа кандидатов пока нет

Четверг, 3 декабря 2020, 11:50
 

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство будет подавать в Раду кандидатуру полноценного министра энергетики, но шорт-листа кандидатов пока нет.

Об этом он сказал в интервью Корреспондент.net.

"Да, мы будем подавать в Раду кандидатуру министра энергетики. Шорт-листа кандидатов у нас пока нет. Есть лонг-лист, в котором присутствуют все действующие заместители, и у каждого из них сохраняются шансы занять должность министра", - ответил Шмыгаль на вопрос, когда у Минэнерго будет полноценный руководитель.

"Конечно, будем смотреть и на кандидатов со стороны. Но их круг достаточно узок. Это должны быть действительно высококлассные специалисты, способные вести правильную политику в энергосекторе. До Нового года определенные шаги в этом направлении будут сделаны", - добавил он.

Напомним:

20 ноября на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

При этом Буславец осталась первым заместителем вр.и.о. министра энергетики. 

Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.

Сама Буславець отвергла обвинения в симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственным мышлением.

Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро встал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.

Новым временным исполняющим обязанности министра энергетики назначили заместителя Буславец Юрия Бойко (тезка бывшего министра энергетики в правительстве Николая Азарова).

Ранее ЭП со ссылкой на источники сообщала, что в ближайшие несколько недель новым руководителем Мниенерго может стать нынешний глава ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк, а Юрий Бойко, временно исполняющий обязанности министра после увольнения Ольги Буславец, может вернуться на должность заместителя министра.

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Кабмин Шмыгаль Минэнергетики

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