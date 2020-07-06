Буславець про зв'язки з Ахметовим: Я — "нічиїх", я державна людина

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець відкинула відгуки про симпатії компанії ДТЕК Ріната Ахметова та заявила, що вона - "державна людина" з державницьким мисленням.

Про це вона сказала в інтерв'ю ЕП.

"Коли мені кажуть, що "ти людина того-то", я відразу згадую наш (радянський. - ЕП) класичний фільм "Іван Васильович змінює професію". На зразок того, що ми все чиїсь холопи і ми "чиїхось".

Чому виникла така думка, мені не зрозуміло. При Насалику (екс-міністр енергетики - ЕП) я була неголосуючим директором у раді Оптового ринку електроенергії, який об'єднував усіх учасників і суб'єктів ринку для прийняття тих чи інших рішень.

Чому я згадала про це? У певні періоди, коли ті чи інші фінансові групи генерували ідеї, які могли б дати їм пріоритет і погано відбитися на інших, я завжди займала дуже принципову позицію", - зазначила Буславець.

За її словами, у неї є 2 "дуже складних моменти" з компанією ДТЕК, коли "доходило буквально до неприємних ситуацій".

"Одне з питань - бажання компанії ДТЕК продавити рішення про пріоритетність спалювання вугілля марки Г, який видобувається переважно на підприємствах ДТЕК. Це було після поділу території Донбасу, коли у нас не стало свого антрацитового вугілля. Повірте, тоді були дуже запеклі дискусії.

Друге питання виникло, коли компанія ДТЕК протистояла "Донбасенерго" з приводу мінімального складу енергогенеруючого обладнання. Вони хотіли захистити свою теплову генерацію з точки зору регулювання і отримання додаткових платежів за встановлену потужність, за розвантаження", - додала вона.

"Я - "нічиїх", я державна людина, у мене державницьке мислення і державні підходи", - запевнила в.о. міністра.

Також Буславець прокоментувала інформацію про те, що вона, працюючи в Міненерго, мала відношення до узаконення скандальної формули "Роттердам +".

"Коли постанова, яка розробляв регулятор, заходило в Міненерго для узгодження, за це питання відповідав департамент фінансово-економічної діяльності, навіть не мій департамент електроенергетичного комплексу.

Мене залучали з точки зору того, що я погоджувала прогнозний фізичний баланс електроенергії за своїми функціональними обов'язками, а ці обсяги лягали в ці формули для розрахунку оптової ринкової ціни. Тому те, що "Буславець там щось затвердила або погодила", як ви розумієте, це повний блеф.

Що стосується того, правильна формула чи ні, я можу сказати: ні у регулятора, ні у міністерства не було повноважень встановлювати якісь ціни на вугілля. Це взагалі суперечить будь-якій здоровій логіці і ринкових відносин", - розповіла вона.

Читайте детальніше в інтерв'ю: В. о. міністра енергетики Ольга Буславець. Про зв'язки з Ахметовим, переговори із "зеленими" та енергетичну кризу

Економічна правда